ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະໃກ້ 2 ລູກ ໄປສູ່ທະເລທາງກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ທີ່ເພີ້ມຈຳນວນໃສ່ ການຍິງທົດລອງອາວຸດຫຼາຍໆຄັ້ງເມື່ອໄວໆມານີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ການຍິງລູກສອນໄຟ ໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນມື້ນີ້ ມີຂຶ້ນກ່ອນທີ່ສະຫະລັດຈະສົ່ງກຸ່ມກຳປັ່ນໂຈມຕີ ໄປຍັງເຂດນ່ານນ້ຳທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງເພື່ອເພີ້ມການຊ້ອມລົບທາງທະຫານຮ່ວມກັບເກົາຫຼີໃຕ້.
ຫົວໜ້າເສນາທິການຂອງກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ບິນຂ້າມປະເທດ ຫຼັງຈາກຖືກຍິງຂຶ້ນຈາກບໍລິເວນທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງໃຕ້ຂອງນະຄອນພຽງຢາງ.
ການຍິງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນທົດລອງລູກສອນໄຟ ຄັ້ງທີ 7 ຂອງເກົາຫຼີເໜືອໃນເດືອນນີ້. ມັນໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ໄລຍະການທົດລອງອາວຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອມີຄວາມຖີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະການຊ້ອມລົບຮ່ວມທາງທະຫານຂອງສະຫະລັດ ກັບເກົາຫຼີໃຕ້ກໍໄດ້ມີການເລັ່ງລັດຕື່ມຂຶ້ນ ໃນການຕອບໂຕ້ ແບບໜາມຍອກເອົາໜາມບົ່ງ.