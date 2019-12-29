ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຕິດຕາມ ກອງປະຊຸມຂອງພັກການເມືອງທີ່ປົກຄອງປະເທດໃນປັດຈຸບັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ທີ່ນຳພາໂດຍທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນຂອງລັດຖະບານ ທ່າມກາງສັນຍານຕ່າງໆທີ່ບົ່ງຊີ້ວ່າ ພຽງຢາງ ມີກຳນົດຈະປະກາດທ່າທີ່ທີ່ໜັກແໜ້ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າຕໍ່ ສະຫະລັດ.
ເປັນທີ່ຄາດກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ທ່ານກິມ ໃນສັບປະດາໜ້ານີ້ ຈະປະກາດລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ “ວິທີທາງໃໝ່” ສຳລັບເກົາຫຼີເໜືອ ພາຍຫຼັງການໝົດອາຍຸຂອງຂີດເສັ້ນຕາຍທ້າຍປີ ທີ່ຕົນໄດ້ກຳນົດໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ ສະຫະລັດ ນຳສະເໜີຂໍ້ຕົກລົງທີ່ດີກວ່າເກົ່າສຳລັບການເຈລະຈານິວເຄລຍ ທີ່ບໍ່ໄປບໍ່ມານັ້ນ.
ລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມພັກກຳມະກອນຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ໂດຍສື່ ມວນຊົນຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ທິດທາງຂອງປະເທດຊາດແຕ່ຢ່າງໃດ.
ອົງການສູນກາງຂ່າວຂອງທາງການ ເກົາຫຼີເໜືອ ຫຼືເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ KCNA ໄດ້ກ່າວເຖິງທ່າທີທີ່ວ່າ “ຕໍ່ຕ້ານຈັກກະພັດ” ແລະການເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ ຫາກແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆຕື່ມອີກ.
ອົງການຂ່າວ KCNA ໄດ້ກ່າວວ່າ “ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຈະສືບຕໍ່ໄປ” ຊຶ່ງປາກົດວ່າ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະມີຫຼາຍວັນ.
ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຂວ້ຳບາດການເຈລະຈານິວເຄລຍ ກັບສະຫະລັດ ມາໄດ້ຫຼາຍເດືອນ ແລະເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ວ່າ ຈະກັບຄືນໄປທົດລອງລູກສອນໄຟໄລຍະໄກ ແລະ ລະເບີດນິວເຄລຍ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫຼີເໜືອທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວເມື່ອຕົ້ນເດືອນນີ້ວ່າ ການປົດອາວຸດນິວເຄລຍ ແມ່ນບໍ່ຢູ່ໃນການເຈລະຈາອີກຕໍ່ໄປ.
ການຂົ່ມຂູ່ເຫຼົ່ານັ້ນ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນໄດ້ກ່າວໂດຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບຕ່ຳ ຊຶ່ງເປັນການມອງເຫັນກັນວ່າ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະເພີ້ມການກົດດັນຕໍ່ສະຫະລັດ ກ່ອນໜ້າຂີດເສັ້ນຕາຍຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ.
ການກ່າວຄຳປາໄສປະຈຳປີໃໝ່ຂອງທ່ານກິມ ແມ່ນຄາດກັນວ່າ ຈະນຳສະເໜີຫລັກຖານຄວາມໜັກແໜ້ນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຕໍ່ທິດທາງຂອງປະເທດຊາດ ໃນປີ 2020. ໃນການກ່າວຄຳປາໄສເມື່ອປີກາຍນີ້ ທ່ານໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບ “ວິທີທາງໃໝ່” ຖ້າຫາກການເຈລະຈາບໍ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າ.
ເກົາຫຼີເໜືອ ຍັງໄດ້ຂົ່ມຂູ່ວ່າ ຈະນຳສົ່ງ “ຂອງຂວັນຄຣິສມັສ” ໄປໃຫ້ສະຫະລັດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນດານັກວິເຄາະຫຼາຍຄົນ ຄາດຄະເນວ່າ ຈະເປັນການທົດລອງລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອໃນວັນຄຣິສມັສ. ແຕ່ວັນຄຣິສມັສ ກໍໄດ້ຜ່ານພົ້ນໄປ ໂດຍບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍໃດໆຂອງອັນທີ່ວ່າ “ຂອງຂວັນ” ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ນັ້ນ.