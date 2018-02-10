ເກົາຫຼີີເໜືອ ສະເໜີ ເປີດການພົບປະ ສຸດຍອດ ລະຫວ່າງ ສອງເກົາຫຼີ

ຜູ້ນຳຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ເຊື້ອເຊີນຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍເກົາຫຼີໃຕ້ ໃຫ້ໄປຢ້ຽມຢາມເກົາຫຼີ
ເໜືອ ໃນເວລາທີ່ພວກຜູ້ນຳ ຂອງທັງສອງປະເທດ ເຫັນວ່າ ມີຄວາມສະດວກ.
ຍານາງກິມ ໂຢ ຈົງ ນ້ອງສາວ ຂອງທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ທຳການເຊື້ອເຊີນດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍຕົວຍານາງເອງ ລະຫວ່າງການພົບປະໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ກັບປະທານາທິບໍດີມູນ
ແຈ ອິນ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ທຳນຽບສີຟ້າ.
ທ່ານມູນ ແຈ ອິນ ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວຕອບຕໍ່ການເຊື້ອເຊີນດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າ “ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາ ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ການຢ້ຽມຢາມນີ້ເກີດຂຶ້ນ ໂດຍສ້າງເງື່ອນໄຂ ທີ່ຈຳເປັນ ໃນອະນາຄົດ.”
ພັກການເມືອງຕ່າງໆ ໃນເກົາຫຼີໃຕ້ ມີປະຕິກິລິຍາແບບປະສົມປະສານ ຕໍ່ການເຊື້ອ
ເຊີນຂອງເກົາຫຼີເໜືອ. ໂຄສົກຂອງພັກປະຊາທິປະໄຕຊຶ່ງເປັນພັກລັດຖະບານກ່າວ
ວ່າ ການພົບປະກັບເກົາຫຼີເໜືອ ຈະສ້າງແຮງກະຕຸ້ນທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການສ້າງສັນຕິພາບ ໃນແຫຼມເກົາຫຼີ.
ແຕ່ບັນດາພັກຝ່າຍຄ້ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລະມັດລະວັງແລະຍັງມີຄວາມສົງໄສກ່ຽວກັບ
ຄວາມຕັ້ງໃຈອັນແທ້ຈິງຂອງພຽງຢາງ ໃນການເຊື້ອເຊີນຜູ້ນຳເກົາຫຼີໃຕ້.
ໃນທາງການແລ້ວ ນ້ອງສາວຂອງກິມ ຈົງ ອຶນ ເດີນທາງໄປເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນຖານະທີ່
ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄະນະຜູ້ແທນລະດັບສູງເກົາຫຼີເໜືອເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດການ
ແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ລາຍງານຂ່າວຂອງອົງການຂ່າວຢອນຮັບແຈ້ງວ່າ ຍານາງໄດ້
ເດີນທາງໄປເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນຖານະ “ທູດພິເສດຂອງຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ.”
ຍານາງກິມ ໂຢ ຈົງ ຊຶ່ງເປັນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຄົນທຳອິດຂອງລະບອບທີ່ປົກ
ຄອງເກົາຫຼີເໜືອ ມາເປັນເວລາດົນນານ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເກົາຫຼີໃຕ້ ນັບ
ແຕ່ສົງຄາມເກົາຫຼີ ແຕ່ປີ 1950 ຫາ 1953 ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ.
ຍານາງ ແລະຄະນະຜູ້ຕິດຕາມ ຮວມທັງທ່ານກິມ ຢົງ ນຳ ປະມຸກໃນທາງພິທີການ
ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກໃນວັນສຸກມື້ນີ້
ແລະຄາດວ່າ ຈະຢູ່ທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄປຈົນຮອດວັນອາທິດ.
ຍານາງກິມ ໂຢ ຈົງ ເປັນສະມາຊິກຂັ້ນສູງ ພັກກຳມະກອນເກົາຫຼີເໜືອ ຊຶ່ງເປັນພັກ
ລັດຖະບານ ແລະເປັນທີ່ປຶກສາຄົນສຳຄັນ ໃຫ້ແກ່ອ້າຍຂອງຍານາງ.
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