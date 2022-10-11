ເກົາຫຼີເໜືອ ສົ່ງສັນຍານຄວາມພ້ອມ ກ່ຽວກັບອາວຸດໃນການເຮັດສົງຄາມ, ໂດຍບໍ່ສົນໃຈການເຈລະຈາ

ເກົາຫຼີເໜືອກ່າວວ່າ ໄດ້ມີການຈໍາລອງການໂຈມຕີ ໃສ່ຍຸດທະສາດຊັບສິນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດ, ເຊັ່ນດຽວກັບການຍິງໃນອັນທີ່ເກົາຫຼີເໜືອຮ້ອງວ່າ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະກາງໃນຮູບແບບໃໝ່ຂອງພາກພື້ນດິນ ສູ່ພື້ນດິນ ທີ່ຍິງຂ້າມປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.
ອົງການຂ່າວສູນກາງຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຫຼື KCNA, ແລະໜັງສືພິມຂອງພັກ ໂຣດົງ ຊິນມຸນ (Rodong Sinmun) ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ອອກບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການສົມທຽບຕ່າງໆ ເຊິ່ງປະກາດວ່າ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ປາ ກົດໂຕຕໍ່ສາຍຕາຂອງສາທາລະນະເປັນເວລານຶ່ງເດືອນນັ້ນ ໄດ້ດໍາເນີນການຊີ້ ນໍາການຝຶກຊ້ອມທາງທະຫານຂອງກອງທັບປະຊາຊົນເກົາຫຼີ ຫຼື KPA.
ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ ທາງການເກົາຫຼີເໜືອກ່າວວ່າ ໂດຍ ເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 25 ກັນຍາ ຫາວັນທີ 9 ຕຸລາ, ການຝຶກຊ້ອມລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດທັງ 7 ຮອບ ໄດ້ມີການກວດກາ ແລະການປະເມີນກ່ຽວກັບ “ການດໍາເນີນການຂອງຍຸດທະສາດອາວຸດນິວເຄລຍ,” ພ້ອມກັບ “ຄວາມສາມາດໃນການຕອບໂຕ້ດ້ວຍອາວຸດນິວເຄລຍ” ຂອງກອງທັບ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໜ້າທີ່ “ເປັນຜູ້ເຕືອນສັດຕູທີ່ຮຸນແຮງ.”
ພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດແບບໄລຍະໃກ້ ຫຼື SRBMs, ແຕກລະເບີດໃສ່ເປົ້າໝາຍຢູ່ເທິງອາກາດ, ພາກພື້ນດິນ ແລະໂດຍຜ່ານໂຄງການຍິງລູກສອນໄຟຫຼາຍໆລູກທີ່ມີ “ຂະໜາດໃຫຍ່,” ເຊິ່ງຮູ້ຈັກຢ່າງເປັນທາງການໂດຍສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນຊື່ KN-25.
ໜ່ວຍປະຕິບັດການຍຸດທະສາດທາງດ້ານນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບຄວາມພ້ອມໃນການຕໍ່ສູ້ທາງນິວເຄລຍຂອງປະເທດ, ປະສິດທິ ພາບດ້ານການທະຫານ ແລະຄວາມສາມາດໃນການເຮັດສົງຄາມທີ່ແທ້ຈິງ, ອົງການຂ່າວທາງການຂອງລັດຖະບານກ່າວ ໃນລະຫວ່າງການນໍາສະເໜີເຖິງຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາ ໃນການ “ຈູ່ໂຈມ ແລະທໍາລາຍລ້າງ” ໃສ່ເປົ້າ
ໝາຍຕາມເວລາ ແລະສະຖານທີ່ ທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້.
ຜູ້ນໍາຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ກ່າວເຖິງການປະຕິເສດຕໍ່ຄໍາຮຽກຮ້ອງຈາກວໍຊິງຕັນ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ເພື່ອກັບມາເຈລະຈາກັນ ໂດຍປາສະຈາກເງື່ອນໄຂໃດໆ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ຫຼືຄວາມພໍໃຈໃນການປຶກສາຫາລືກັບ “ສັດຕູ.”
ແຕ່ທ່ານກິມ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສົ່ງ “ສັນຍານທີ່ແຈ່ມແຈ້ງຕໍ່ສັດຕູ ກ່ຽວກັບການເພີ້ມສະຖານະການຢູ່ໃນພູມິພາກ” ແທນທີ່ວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອເປັນປະເທດທີ່ມີອໍານາດ ແລະເດັດດ່ຽວທີ່ຈະຮັກສາ “ທ່າທີໃນການຮັບມືດ້ວຍອາວຸດນິວເຄລຍທີ່ເຂັ້ມແຂງ” ເພື່ອປົກປ້ອງສິດໃນການມີຊີວິດຢູ່ລອດ.