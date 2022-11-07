ເກົາຫຼີເໜືອ ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ການຍິງລູກສອນໄຟຂອງຕົນເມື່ອໄວໆມານີ້ ແມ່ນເປັນການໂຈມຕີແບບຈຳລອງ ຕໍ່ເກົາຫຼີໃຕ້ແລະສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດທັງສອງ ຈັດ “ການຊ້ອມລົບທາງທະຫານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ” ໃນຂະນະທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ພົບເຫັນຊິ້ນສ່ວນຂອງລູກສອນໄຟເກົາຫຼີເໜືອ ໃກ້ໆກັບແຄມຝັ່ງທະເລຂອງຕົນ.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຫຼາຍໆລູກ ຮວມທັງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບທີ່ອາດປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວວ ແລະຍິງປືນໃຫຍ່ຫຼາຍຮ້ອຍລູກອອກໃສ່ທະເລ ໃນຂະນະທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ແລະສະຫະລັດ ທຳການຊ້ອມລົບທາງອາກາດເປັນເວລາ 6 ມື້ ທີ່ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ.
ເກົາຫຼີເໜືອກ່າວວ່າ ການຊ້ອມລົບ “Vigilant Storm” ເປັນ “ການທ້າທາຍເກາະຜິດແບບເປີດເຜີຍ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ້ມທະວີຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ” ແລະ “ເປັນການຊ້ອມລົບທາງທະຫານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍແລະມີລັກສະນະແບບຮຸກຮານສູງ.”
ກອງທັບເກົາຫຼີເໜືອກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ດຳເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບການໂຈມຕີແບບຈຳລອງຕໍ່ຖານທັບອາກາດ ແລະເຮືອບິນ ຕະຫຼອດທັງຫົວເມືອງທີ່ສຳຄັນໆຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ “ເພື່ອທັບມ້າງສັດຕູໃນສົງຄາມດ້ວຍອາລົມຮຸນແຮງທີ່ລະງັບບໍ່ໄດ້.”
ການຍິງລູກສອນໄຟຫຼາຍໆລູກພາຍໃນມື້ດຽວກັນແລະມີຂຶ້ນໃນປີທີ່ມີການຍິງລູກສອນໄຟຫຼາຍເປັນປະຫວັດການ ໂດຍເກົາຫຼີເໜືອທີ່ມີອາວຸດນິວເຄລຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ແລະສະຫະລັດກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອພວມກະກຽມທາງດ້ານເທັກນິກເພື່ອທຳການທົດລອງອາວຸດນິວເຄລຍ ຊຶ່ງຈະເປັນເທື່ອທຳອິດນັບແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ.
ນັກການທູດອະວຸໂສຂອງສະຫະລັດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະເກົາຫຼີໃຕໄດ້ໂອ້ລົມກັນທາງໂທລະສັບ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ແລະໄດ້ປະນາມການຍິງທົດລອງຂອງເກົາຫຼີເໜືອເມື່ອໄວໆມານີ້ ຮວມທັງການຍິງລູກສອນໄຟ “ແບບສ່ຽງອັນຕະລາຍ” ທີ່ຕົກລົງຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ເມື່ອອາທິດແລ້ວ ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເສນາທິການຮ່ວມຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່າວໃນມື້ນີ້ວ່າ ກຳປັ່ນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ພົບຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຊື່ອວ່າເປັນຂອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະໃກ້ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ. ນີ້ແມ່ນເທື່ອທຳອິດທີ່ລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຕົກລົງໃກ້ກັບເຂດນ່ານນ້ຳຂອງເກົາຫຼີໃຕ້.
ກຳປັ່ນກູ້ໄພຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກກູ້ໄພໃຕ້ນ້ຳເພື່ອເກັບກູ້ເອົາຊິ້ນສ່ວນຂອງລູກສອນໄຟເກົາຫຼີເໜືອ ຊຶ່ງພວມມີການວິເຄາະກັນຢູ່ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່.