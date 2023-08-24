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ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ​ສອດ​ແນມເທື່ອ​ຫຼ້າ​ສຸດ ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ແຫຼວ ແຕ່​ຈະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຕື່ມ​ອີກ

ຮູບ​ຈາກ​ຈໍ​ໂທ​ລະ​ພາບ ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ ລາຍ​ງານ​ການ​ຍິງ​ຈະ​ຫຼວດ ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ໃນ​ລາຍ​ການ​ຂ່າວ​ ທີ່​ສະ​ຖາ​ນີ​ລົດ​ໄຟ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ໂຊ​ລ ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 24 ສິງ​ຫາ 2023.

ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເທື່ອ​ທີ​ສອງ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ​ສອດ​ແນມ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ວົງ​ໂຄ​ຈອນ ໄດ້​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ແຫຼວ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້ ຫຼັງ​ຈາກ​ຈະ​ຫຼວດ​ທີ່​ຂັບດັນ​ທ່ອນ​ທີ​ສາມປະ​ສົບກັບ​ບັນ​ຫາ ລາຍ​ງານ​ຂ່າວ​ຂອງ​ທາງ​ການ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ກ່າວ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອະ​ວະ​ກາດ​ເວົ້າ​ວ່າ ຈະພະ​ຍາ​ຍາມ​ອີກ​ເທື່ອ​ນຶ່ງ​ ໃນ​ເດືອນ​ຕຸ​ລານີ້ ອິງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ້.

ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ​ກໍ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ແຫຼວ​ເວ​ລາ​ຈະ​ຫຼວດ ໂຄ​ລ​ລີ​ມາ-1 (Chollima-1) ຕົກ​ລົງ​ໃສ່​ທະ​ເລ.

ການ​ຍິງ​ສົ່ງ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ມືດ ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ທຳ​ອິດ ຂອງ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ 8 ມື້​ທີ່​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ.

ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ ພວມ​ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ​ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ​ສອດ​ແນມ​ທະ​ຫານ​ໜ່ວຍ​ທຳ​ອິດ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ວົງ​ໂຄ​ຈອນ ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ຕົນ​ຈະ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ອະ​ວະ​ກາດເພື່ອ​ຕິດ​ຕາມ​ເບິ່ງ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ ທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້.

ອົງ​ການ​ຂ່າວ KCNA ຂອງ​ທາງ​ການ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້​ວ່າ “ການ​ບິນ​ຂອງ​ຈະ​ຫຼວ​ດ​ທ່ອນ​ທີ​ນຶ່ງ ແລະ​ທີ​ສອງ​ໄດ້​ເປັນ​ໄປ​ຢ່າງ​ປົ​ກ​ກະ​ຕິ ແຕ່​ການ​ສົ່ງ​ໄດ້​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ແຫຼວ ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ການ​ລະ​ເບີດ​ສຸກ​ເສີນ ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ບິນ​ຂອງ​ທ່ອນ​ທີ​ສາມ.”

ກອງ​ທັບ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ຕິ​ດ​ຕາມ​ເບິ່ງ​ການ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຈາກ​ຖານ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ​ໂຊ​ແຮແລະ​ກໍ​ໄດ້​ສະ​ຫຼຸບເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ວ່າ ມັນ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ແຫຼວ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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