ເກົາຫຼີເໜືອ ເປີດເຜີຍວ່າ ທ່ານກິມເປັນຜູ້ກໍາກັບ ນໍາການຍິງທົດລອງ ລູກສອນໄຟນໍາວິຖີ

ຜູ້ນໍາເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ, ເປັນຜູ້ກຳກັບນຳການຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີຍຸດທະສາດໄລຍະໄກສອງລູກ, ລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນທາງການໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້, ໂດຍຮ້ອງການທົດງລອງນີ້ວ່າເປັນການຢືນຢັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະການປະຕິບັດງານຂອງອາວຸດ ທີ່ມີຄວາມສາມາດ ສໍາລັບເອົາໄປໃຊ້ໃນໜ່ວຍງານຂອງກອງທັບ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ອົງການຂ່າວ KCNA ຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອ ກ່າວວ່າ ໄດ້ມີການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟໃນວັນພຸດວານນີ້ ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍເພື່ອ “ເພີ້ມປະສິດທິພາບ ແລະຄວາມສາມາດໃນການຕໍ່ສູ້” ຂອງການດໍາເນີນງານໂດຍລູກສອນໄຟນຳວິຖີ ສໍາລັບກອງທັບປະຊາຊົນເກົາຫຼີ “ໃນການປະຕິບັດງານຂອງລະເບີດນິວເຄລຍສະໜາມ”
ໂດຍເນັ້ນວ່າ ການທົດລອງຍິງດັ່ງກ່າວ ເປັນການເຕືອນຕໍ່ “ສັດຕູ” ຂອງພວກເຂົາຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ, ທ່ານກິມກ່າວວ່າ ປະເທດຂອງພວກເຂົາ “ຕ້ອງດໍາເນີນການເພື່ອຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງກອງກໍາລັງອາວຸດຍຸດທະສາດນິວເຄລຍ ເພື່ອຂັດຂວາງວິກິດການທາງທະຫານ ແລະວິກິດການສົງຄາມອື່ນໆ ພ້ອມທັງປະຕິບັດໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນຕາມຄວາມຄິດເລີ້ມຕົ້ນຂອງພວກເຂົາ,” ອີງຕາມອົງການຂ່າວ KCNA.
ອົງການຂ່າວ KCNA ເປີດເຜີຍໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາວ່າ ທ່ານກິມ ໄດ້ໃຫ້ການແນະນໍາໃນວຽກງານການຝຶກຊ້ອມນິວເຄລຍສະໜາມ ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍໃສ່ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນຊ່ວງສອງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອປະທ້ວງກ່ຽວກັບການຝຶກຊ້ອມທາງກໍາປັ່ນລົບຮ່ວມກັນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກໍາປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ.
ອົງການຂ່າວ KCNA ໄດ້ລາຍງານວ່າ ການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟທັງສອງລູກໃນມື້ວັນພຸດວານນີ້ ໃຊ້ເວລາບິນ 10,234 ວິນາທີສໍາລັບ “ການໂຈມຕີໃສ່ເປົ້າ
ໝາຍ ທີ່ມີໄລຍະຫ່າງອອກໄປ 2,000 ກິໂລແມັດ ຫຼື 1,240 ໄມລ໌.”
ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງໃນທັນທີ ຖ້າຫາກວ່າການຍິງລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ຖືກຕິດຕາມໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ໃນປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້, ຍີ່ປຸ່ນ ຫຼືສະຫະລັດ, ເຊິ່ງມີການຕິດຕາມ ແລະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາທາງອາວຸດຕ່າງໆຂອງເກົາຫຼີເໜືອເປັນປະຈໍາ.
ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ທຳການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີ “ຍຸດທະສາດ” ຄັ້ງທໍາອິດເມື່ອເດືອນກັນຍາປີ 2021, ເຊິ່ງໃນມຸມມອງຂອງບັນດານັກວິເຄາະແລ້ວ ມັນເປັນອາວຸດທີ່ອາດມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານນິວເຄລຍອັນທໍາອິດຂອງປະເທດ ໃນຊ່ວງເວລານັ້ນ.