ເກົາຫຼີເໜືອ ໃນວັນຈັນນີ້ ໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານຢຸນ ຊຸກ ຢອລ (Yoon Suk Yeol) ທີ່ໄດ້ວິພາກວິຈານການຮ່ວມມືຂອງຕົນກັບມົສກູ ພາຍຫຼັງການໄປຢ້ຽມຢາມຣັດເຊຍ ຂອງຜູ້ນຳປະເທດ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ (Kim Jong Un) ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນເປັນເລື່ອງ “ທຳມະຊາດ” ແລະ “ປົກກະຕິ” ສຳລັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ທີ່ຈະຮັກສາຄວາມສຳພັນອັນໃກ້ຊິດ.
ທ່ານຢຸນ ກ່າວຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ວ່າ ຖ້າຣັດເຊຍຊ່ວຍເກົາຫລີເໜືອ ເສີມຂະຫຍາຍໂຄງການອາວຸດ ເພື່ອຕອບແທນການຊ່ວຍເຫລືອໃນການເຮັດສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ, ນັ້ນຈະເປັນ "ການຍຸຍົງໂດຍກົງ."
ໃນບົດລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ KCNA, ເກົາຫລີເໜືອໄດ້ປະນາມທ່ານ ຢຸນ ໃນການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ການຮ່ວມມືທີ່ເປັນມິດກັບຣັດເຊຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ແລະ ກ່າວວ່າ ທ່ານຢຸນ ກຳລັງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ “ກະບອກສຽງທີ່ດັງ” ໃຫ້ສະຫະລັດ.
"ມັນເປັນເລື່ອງທໍາມະຊາດ ແລະເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ສໍາລັບປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ຈະຮັກສາສາຍພົວພັນທີ່ໃກ້ຊິດລະຫວ່າງກັນ, ແລະບໍ່ມີເຫດຜົນທີ່ຈະຕ້ອງພິຈາ ລະນາໃຫ້ເຫດຜົນ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດດັ່ງກ່າວ," ລາຍງານໄດ້ກ່າວ.