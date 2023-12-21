ຜູ້ນຳຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ກ່າວວ່າ ພຽງຢາງຈະບໍ່ມີຄວາມລັງເລໃຈເລີຍ ທີ່ຈະໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດນິວເຄລຍ ຖ້າພວກສັດຕູຫາກຍົ້ວຍຸດ້ວຍອາວຸດນິວເຄລຍ ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການລາຍງານໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ.
ທ່ານກິມ ໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານພົບພໍ້ ກັບພວກທະຫານທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການລູກສອນໄຟຂອງກອງທັບແລະສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ພວກເຂົາ ໃນການຝຶກຊ້ອມເມື່ອໄວໆມານີ້ຂອງພຽງຢາງ ກ່ຽວກັບການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ ອົງການຂ່າວສູນກາງຫຼື KCNA ລາຍງານ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ການທົດລອງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈົງຮັກພັກດີ ແລະທ່າທີອັນແຂງຂັນຂອງກອງທັບ ແລະແມ່ນ “ການໃຫ້ຄຳອະທິບາຍຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການບຸກໂຈມຕີໃນຮູບແບບເພື່ອຕອບໂຕ້ແລະວິວັດທະນາການຂອງຍຸດທະສາດ ແລະທິດສະດີນິວເຄລຍ ຂອງ ສປປ ເກົາຫຼີ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມລັງເລໃຈ ແມ່ນກະທັງການໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດນິວເຄລຍ ເວລາພວກສັດຕູຍົ້ວຍຸດ້ວຍອາວຸດນິວເຄລຍ” ອົງການຂ່າວ KCNA ກ່າວ.
ສປປ ເກົາຫຼີແມ່ນຊື່ຫຍໍ້ຢ່າງເປັນທາງການຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນເກົາຫຼີ.
ເກົາຫຼີເໜືອກ່າວໃນອາທິດນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ທຳການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບຫຼື ICBM ໃນມື້ວັນຈັນແລ້ວ ເພື່ອປະເມີນເບິ່ງຄວາມພ້ອມ ໃນການກະກຽມເຮັດສົງຄາມຂອງກອງກຳລັງນິວເຄລຍເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມເປັນປໍລະປັກທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຂອງສະຫະລັດ.