ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງຣັດເຊຍ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ນໍາຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ, ເຂົ້າຮ່ວມການສະແດງແສນຍານຸພາບທີ່ປະກອບດ້ວຍລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດທີ່ຖືກຫ້າມຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສໍາພັນຂອງພວກເຂົາ, ສື່ມວນຊົນຂອງລັດຖະບານເກົາຫຼີເໜືອ ລາຍງານໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ Reuters.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຣັດເຊຍ, ທ່ານເຊີເກ ຊອຍກູ (Sergei Shoigu), ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂອງຈີນ ເຊິ່ງລວມມີສະມາຊິກກົມການເມືອງສູນກາງພັກຄົນນຶ່ງ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດເກົາຫຼີເໜືອໃນອາທິດນີ້ ເພື່ອຮ່ວມງານຄົບຮອບ 70 ປີຂອງການສິ້ນສຸດສົງຄາມເກົາຫຼີໂດຍສະເຫຼີມສະຫຼອງ “ວັນແຫ່ງໄຊຊະນະ” ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວ ຖືກສັ່ງຫ້າມພາຍໃຕ້ມະຕິສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເຊິ່ງຖືກນໍາມາໃຊ້ດ້ວຍການສະໜັບສະໜຸນຈາກ ຣັດເຊຍ ແລະ ຈີນ, ແຕ່ໃນອາທິດນີ້ ພວກເຂົາສະແດງໃຫ້ເຫັນເບື້ອງຫຼັງທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ເພື່ອສະແດງອອກເຖິງຄວາມເປັນເອກກະພາບຂອງການຮ່ວມມືສາມປະເທດ ໂດຍແຂ່ງຂັນກັບສະຫະລັດ.
ທ່ານຊອຍກູ, ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເກົາຫຼີເໜືອ ໃນນາມລັດຖ ະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຂອງຣັດເຊຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ການຫຼົ້ມສະຫຼາຍ ຂອງສະຫະ ພາບໂຊຫວຽດ.
ສໍາລັບເກົາຫຼີເໜືອແລ້ວ, ການເດີນທາງໄປເຖິງປະເທດໂດຍຄະນະຜູ້ແທນຂອງ ຣັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ໄດ້ກາຍມາເປັນຂີດໝາຍຄັ້ງທໍາອິດຂອງພວກເຂົາ ໃນການເປີດປະເທດສູ່ໂລກພາຍນອກ ນັບຕັ້ງແຕ່ການລະບາດໃຫຍ່ ຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ.