ຜູ້ນຳຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ກ່າວວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານ ຈະສົ່ງດາວທຽມສອດແນມຈຳນວນນຶ່ງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ ໃນໄລຍະສອງ-ສາມປີຂ້າງໜ້ານີ້ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນຕາມເວລາຈິງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຂອງສະຫະລັດແລະປະເທດພັນທະມິດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ທີ່ອ້າງຄຳເວົ້າສື່ມວນຊົນທາງການເກົາຫຼີເໜືອ.
ໃນຂະນະທີ່ໄປກວດກາ ອົງການຄຸ້ມຄອງການພັດທະນາອະວະກາດແຫ່ງຊາດຂອງເກົາຫຼີເໜືອນັ້ນ ທ່ານກິມເວົ້າວ່າ ຈະມີການສົ່ງດາວທຽມສອດແນມທາງທະຫານ “ຈຳນວນຫຼາຍ” ຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ ໃນຊ່ວງໄລຍະໂຄງການຫ້າປີ ທີ່ໄດ້ມີການປະກາດໃນປີກາຍນີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວສູນກາງເກົາຫຼີ ຫຼື KCNA.
ເກົາຫຼີເໜືອປາກົດວ່າ ພວມກະກຽມສົ່ງດາວທຽມສອດແນມຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ອາດຈະພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງ ໃນຂະນະທີ່ການທົດລອງອາວຸດຂອງປະເທດທີ່ມີນິວເຄລຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຫ້າມ ຍ້ອນວ່າມັນໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດແບບດຽວກັນ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກນັກຊ່ຽວຊານ.
ເກົາຫຼີເໜືອກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ທຳການທົດລອງລະບົບດາວທຽມມາແລ້ວ 2 ເທື່ອໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ ແລະ 5 ມີນາ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະສະຫະລັດກ່າວວ່າ ການທົດລອງແມ່ນພົວພັນກັບການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ.
ການທົດລອງຍິງດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຖືກປະນາມໂດຍນາໆຊາດ ແລະກອງທັບສະຫະລັດກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ເພີ້ມການຕິດຕາມກວດກາແລະລາດຕະເວນເພີ້ມຂຶ້ນໃນເຂດທະເລເຫຼືອງ. ນອກນັ້ນແລ້ວ ສະຫະລັດຍັງເວົ້າວ່າ ຕົນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ມີການກຽມພ້ອມ ລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ເພີ້ມຂຶ້ນຫຼັງຈາກ “ໄດ້ມີການເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງສຳຄັນ” ໃນການທົດລອງລູກສອນໄຟ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ທ່ານກິມ ໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນ ການພັດທະນາດາວທຽມຂອງຕົນວ່າ ບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເພື່ອປ້ອງກັນອະທິປະໄຕແລະຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດຂອງເກົາຫຼີເໜືອນຳດ້ວຍດ້ວຍການຊົມໃຊ້ສິດທິທີ່ຖືກຕ້ອງຊອບທຳຕາມກົດໝາຍໃນການປ້ອງກັນໂຕ ແລະຍົກລະດັບການມີຊື່ສຽງຂອງປະເທດຊາດຂຶ້ນຕື່ມ ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວຂອງ KCNA.
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