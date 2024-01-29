ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ກຳກັບການຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີຍຸດທະສາດຊະນິດໃໝ່ຈາກເຮືອດຳນ້ຳ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງສື່ມວນຊົນລັດຖະບານໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ເຊິ່ງແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງຫຼ້າສຸດທີ່ຂະຫຍາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງໂດຍລັດທີ່ມີອາວຸດນິວເຄລຍດັ່ງກ່າວ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ລູກສອນໄຟ Pulhwasal-3-31 ສອງລູກ “ໄດ້ບິນຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້ອງເໜືອທະເລຕາເວັນອອກ ເພື່ອໂຈມຕີໃສ່ເກາະທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ” ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ອົງການຂ່າວທາງການ KCNA ໄດ້ລາຍງານ, ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ “ໄດ້ເປັນຜູ້ນຳພາ” ການຍິງດັ່ງກ່າວ.
ລູກສອນໄຟ Pulhwasal-3-31 ແມ່ນລູກສອນໄຟນຳວິຖີຍຸດທະສາດລຸ້ນໃໝ່ທີ່ພຽງຢາງ ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ທົດລອງຄັ້ງທຳອິດເມື່ອວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຫຼາຍລູກໃສ່ທະເລເຫຼືອງ.
ລາຍງານໄດ້ສືບຕໍ່ກ່າວວ່າ ການທົດລອງຈາກເຮືອດຳນ້ຳຂອງວັນອາທິດວານນີ້ “ບໍ່ໄດ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງປະເທດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານະການໃນພາກພື້ນ,” ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ ທ່ານ ກິມ “ໄດ້ສະແດງຄວາມພໍໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ” ກັບການຍິງນັ້ນ.
ກອງທັບຂອງ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກວດພົບລູກສອນໄຟນຳວິຖີຫຼາຍລູກຖືກຍິງໃກ້ກັບເຂດນ້ຳຢູ່ບໍລິເວນເຂດ ຊິນໂປ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ