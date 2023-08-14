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ຜູ້ນຳເກົາ​ຫຼີເໜືອ ສັ່ງໃຫ້ເພີ້ມ ການຜະລິດລູກສອນໄຟ ກ່ອນ​ການ​ຊ້ອມ​ລົບ​ຮ່ວມ​ ສ​ຫລ -ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້

ຮູບພາບເຜີຍແຜ່ເປັນທາງການ ໂດຍສູນກາງຂ່າວເກົາຫລີເໜືອ ວັນທີ 14 ສິງຫາ 2023 ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຜູ້ນຳເກົາຫລີເໝືອ ທ່ານກິມ ຈົງອຶນ ກຳລັງກດວດກາຢ້ຽມຢາມໂຮງງານຜະລິດອາວຸດ ທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍສະຖານທີ່ ຢູ່ໃນເກົາຫລີເໜືອ

ສື່ມວນ​ຊົນ​ຂອງ​ທາງ​ການເກົາຫລີເໜືອກ່າວວ່າ ຜູ້ນຳ​ຂອງ​ປະ​ເທດທ່ານ ກິມຈົງອຶນ ໄດ້ທຳການກວດກາອີກຄັ້ງນຶ່ງ ບັນດາໂຮງງານເຮັດອາ​ວຸດແລະໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເພີ້ມການຜະລິດຂຶ້ນຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ ​ພວກລູກສອນໄຟ ແລະອາວຸດ ອື່ນໆ ​ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.

ລາຍງານຂອງສື່​ມວນ​ຊົນ​ລັດ​ຖະ​ບານໃນວັນຈັນມືຶ້ນີ້ ກ່ຽວກັບຄຳແນະນຳຂອງທ່ານກິມ ​ມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ກ່ອນເກົາຫລີໃຕ້ແລະສະຫະລັດ ເລີ້ມທຳການຊ້ອມລົບທາງທະຫານປະຈຳປີ ທີ່ເກົາຫລີເຫັນວ່າ ເປັນການຊ້ອມລົບເພື່ອຮຸກຮານຕົນ. ລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມບັນດາໂຮງງານຜະລິດອາວຸດອາທິດແລ້ວນີ້ ທ່ານກິມໄດ້ກ່າວວ່າ ເກົາຫລີເໜືອຕ້ອງ “ເອົາຊະນະ​ດ້ວຍກຳລັງທາງທະຫານ ແລະຕຽມພ້ອມຢ່າງເຕັມທີ່ ສຳລັບການປະເຊີນໜ້າກັບສົງຄາມໃດໆ​ກໍ​ຕາມ.” ບັນດາຜູ້ສັງເກດການຈຳນວນນຶ່ງສົງໄສວ່າ ການຢ້ຽມຢາມໂຮງງານຂອງທ່ານກິມຍັງອາດ​ໄປ​ໄປ​ໄດ້ ພົວພັນກັບແຜນ​ການເກົາຫລີ​ເໜືອ ​ທີ່ຈະສົ່ງລູກປືນໄປໃຫ້ຣັດເຊຍເພື່ອເຮັດສົງຄາມ ໃນຢູເຄຣນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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