ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ເລີ່ມກອງປະຊຸມທີ່ສຳຄັນຂອງພັກກຳມະກອນທີ່ກຳລັງປົກຄອງປະເທດ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນລັດຖະບານ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້, ເຊິ່ງເປັນເວທີທີ່ທ່ານມັກໃຊ້ເພື່ອປະກາດການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍທີ່ເປັນຂີດໝາຍສຳຄັນສຳລັບປີໃໝ່.
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 8 ຂອງຄະນະກຳມະການສູນກາງພັກກຳມະກອນເກົາຫຼີ ຫຼື WPK ໄດ້ດຳເນີນຂຶ້ນໃນວັນຈັນວານນີ້, ອີງຕາມການກ່າວຂອງອົງການຂ່າວ KCNA.
ການເຕົ້າໂຮມກັນໝົດມື້ຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຈະສະຫຼຸບປີເວລາທີ່ປະເທດທີ່ຖືກໂດດດ່ຽວນັ້ນ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຈຳນວນທີ່ຫຼາຍແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ລວມທັງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ ຫຼື້ ICBM.
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຮອບໃໝ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ໂດຣນຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ 5 ລຳໄດ້ຜ່ານເຂົ້າໄປໃນເກົາຫຼີໃຕ້, ກໍ່ໃຫ້ລັດຖະບານ ໂຊລ ຕ້ອງສົ່ງເຮືອບິນລົບ ແລະ ເຮລິຄັອບເຕີໂຈມຕີ ແລະ ພະຍາຍາມຍິງມັນລົງ.
ທ່ານ ກິມ ຍັງໄດ້ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍທາງເສດຖະກິດເພີ່ມຂຶ້ນ ທ່າມກາງມາດຕະການລົງໂທດສາກົນ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການອາວຸດຂອງທ່ານ, ຜົນກະທົບຈາກການກັກບໍລິເວນເພື່ອຕໍ່ຕ້ານໄວຣັສໂຄໂຣນາ ແລະ ໄພພິບັດທຳມະຊາດ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຮອງເອົາວາລະແຜນການໃຫຍ່ 5 ອັນ ທີ່ລວມມີການທົບທວນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍທີ່ສຳຄັນ ແລະ ງົບປະມານໃນປີ 2022, ພ້ອມກັບແຜນວຽກ ແລະ ຮ່າງງົບປະມານສຳລັບປີ 2023.
ທ່ານ ກິມ ໄດ້ສະເໜີລາຍງານທີ່ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ອຳນາດຂອງປະເທດໄດ້ “ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແນວໃດ ໃນທຸກຂະແໜງຂອງການເມືອງ, ທະຫານ, ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທຳ, ແລະ ຄວາມສຳເລັດ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ໄດ້ມາ ໃນການດຳເນີນວຽກງານຂະໜາດໃຫຍ່ຜ່ານການດີ້ນຮົນທີ່ລຳບາກ ແລະ ຮຸນແຮງແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ໃນປີນີ້,” ອີງຕາມການກ່າວຂອງອົງການຂ່າວ KCNA.
ເຂົ້າເຈົ້າໄດ້ເວົ້າວ່າ “ທ່ານໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະວາງນະໂຍບາຍທີ່ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ດີ້ນຮົນເພື່ອຄວາມໝັ້ນໃຈ ອີງໃສ່ຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ມີຄ່າ ທີ່ໄດ້ບັນລຸຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງແທ້ຈິງ ໃນຂະນະດຽວກັນອົດທົນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທຸກຢ່າງ.”
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ລາຍງານນັ້ນໄດ້ລະບຸເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນຫຼາຍອັນສຳລັບປີ 2023 ໃນຫຼາຍພາກສ່ວນລວມມີ ເຫຼັກ, ເຄມີ, ໄຟຟ້າ, ການກໍ່ສ້າງ, ກະສິກຳ ແລະ ອຸດສາຫະກຳເບົາ.
ສື່ມວນຊົນລັດຖະບານ ເກົາຫຼີເໜືອ ກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍຄຳປາໄສຂອງຜູ້ນຳຂອງເຂົາເຈົ້າໃນວັນປີໃໝ່, ແຕ່ໃນສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ກິມ ໄດ້ຮຽກການເຕົ້າໂຮມພັກໃນທ້າຍປີເພື່ອທຳການປະກາດ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍທີ່ສຳຄັນ.