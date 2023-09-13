ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນພຸດ, ໑໓ ກັນຍາ ໒໐໒໓
ໂລກ

ທ່ານ ປູ​ຕິນ ຕ້ອ​ນ​ຮັບ​ທ່ານ ກິມ ສຳ​ລັບ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ທ່າ​ມກາງ​ຄຳ​ເຕືອນຕໍ່​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຂາຍ​ອາ​ວຸດ

ພາບນີ້​ຖືກ​ຖ່າຍ​ໃນ​ວັນ​ທີ 10 ກັນ​ຍາ 2023 ແລະ ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​ໂດຍ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ສູນ​ກາງເກົາຫຼີ ຂອງ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ (KCNA) ໃນ​ວັນ​ທີ 12 ກັນ​ຍາ 2023 ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຜູ້​ນຳ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ​ ອຶນ ຍົກ​ມື​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ເດີນ​ທາງ​ອອກ​ຈາກພຽງ​ຢາງ ດ້ວຍ​ລົດ​ໄຟ. (AFP photo/KCNA via KNS)

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ ວ​ລາ​ດິ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ໄດ້​ຈັດ​ການ​ເຈ​ລ​ະ​ຈາ​ກັບ​ຜູ້​ນຳ​ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້​ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ທ່າມ​ກາງ​ຄຳ​ເຕືອນ​ຕ່າງໆ​ຈາກ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ຕໍ່​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຂອງ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ອາ​ວຸດ.

ທ່ານ ປູ​ຕິນ ແລະ ທ່ານ ກິມ ທຳ​ອິດ​ໄດ້​ທ່ຽວ​ຊົມ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ປ່ອຍ​ຍານ​ອະ​ວະ​ກາດ ວອ​ສ​ໂຕ​ຈ​ນີ (Vostochny), ບ່ອນ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ໄດ້​ຖາມ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ ຈະ​ຊ່ວຍ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ສ້າງ​ດາວ​ທຽມຫຼືບໍ່.

ທ່ານ ປູ​ຕິນ ໄດ້​ກ່າວ​, ອີງ​ຕາມ​ສື່ມວ​ນ​ຊົນ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຣັດ​ເຊຍ ວ່າ “ຍ້ອນ​ແນວ​ນັ້ນ​ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ມາ​ທີ່ນີ້. ຜູ້ນຳ​ຂອງ ສ​ປ​ປ ເກົາຫຼີ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ເປັນ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ​ ໃນ​ວິ​ສະ​ວະ​ກຳ​ຈະຫຼວດ, ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ດ້ານ​ອະ​ວະ​ກາດ.”

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ ກິມ ໄດ້​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຣັດ​ເຊຍ ນັ້ນ, ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້​ໄດ້​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ໄລ​ຍະ​ໃກ້​ສອງ​ລູກ​ເຂົາໃສ່​ທະ​ເລ​ຢູ່ນອກ​ຊາຍ​ຝັ່ງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ກອງ​ທັບ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ລູກ​ສອ​ນ​ໄຟ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ​ຖືກ​ຍິງ​ອອກ​ໃກ້​ກັບ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ພຽງ​ຢາງ ແລະ ບິນ​ໄປ​ປະ​ມານ 650 ກິ​ໂລ​ແມັດ.

ກ່ອນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ນັ້ນ, ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຕິດ​ຕາມ​ການ​ພົບ​ປະ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ລະ​ຫວ່າງ​ທ່ານ ກິມ ແລະ ທ່ານ ປູ​ຕິນ ໃນ​ຮອບ​ສີ່​ປີ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ.

ໂຄ​ສົກ ທ່ານ ຈອນ ຮາ-ຄິວ ໄດ້​ກ່າວ​ໂດຍອ້າງເຖິງ​ການ​ມີ​ໜ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກອງ​ທັບ​ຈຳ​ນວນຫຼວງຫຼາຍ” ທີ່​ຕິດ​ຕາມ​ໄປ​ກັບ​ທ່ານ ກິມ ວ່າ “ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດເຊື່ອ​ວ່າ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ຄົງ​ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ມືດ​ຂອງມື້ນີ້​ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ລົດ​ໄຟ​ສ່ວນ​ຕົວ.”

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ຕິດ​ຕາມ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ​ວ່າ ການ​ເຈ​ລ​ະ​ຈາ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ຊື້​ຂາຍ​ອາ​ວຸດ ແລະ ຂົນ​ສົ່ງ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ ລະ​ຫວ່າງ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ແລະ ຣັດ​ເຊຍ ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນຫຼືບໍ່.”

Back to top
XS
SM
MD
LG