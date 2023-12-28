ຜູ້ນຳຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກອງທັບ ອຸດສາຫະກຳຜະລິດອາວຸດ ແລະພາກສ່ວນອາວຸດນິວເຄລຍ ເລັ່ງລັດໃນການກະກຽມເຮັດສົງຄາມ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປະເຊີນໜ້າແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ຂອງສະຫະລັດ ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການລາຍງານ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ເມື່ອກ່າວເຖິງທິດທາງ ຂອງນະໂຍບາຍສຳລັບປີໃໝ່ ຢູ່ກອງປະຊຸມທີ່ສຳຄັນ ໃນມື້ວັນພຸດວານນີ້ ທ່ານກິມ ກ່າວວ່າ ພຽງຢາງຈະຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ກັບບັນດາປະເທດ “ຕໍ່ຕ້ານຈັກກະພັດທີ່ເປັນເອກກະລາດ” ອີງການຂ່າວສູນກາງ KCNA ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
“ທ່ານກິມໄດ້ກຳນົດພາລະກິດສົງຄາມ ສຳລັບກອງທັບປະຊາຊົນ ແລະອຸດສາຫະກຳອາວຸດ ອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະພາກສ່ວນໃນການປ້ອງກັນດ້ານພົນລະເຮືອນ ໃຫ້ທຳການເລັ່ງລັດເພີ້ມຂຶ້ນ ເພື່ອກະກຽມ ໃນການເຮັດສົງຄາມ” KCNA ລາຍງານ.
ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຂະຫຍາຍຄວາມສຳພັນກັບຣັດເຊຍ ໃນໝູ່ບັນດາປະເທດອື່ນ ໃນຂະນະທີ່ວໍຊິງຕັນໄດ້ກ່າວຫາພຽງຢາງວ່າ ສະໜອງອຸບປະກອນທາງທະຫານໃຫ້ແກ່ມົສກູ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການເຮັດສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ສະໜອງການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານເທັກນິກເພື່ອຊ່ວຍເກົາຫຼີເໜືອໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານການທະຫານ.
ນອກນັ້ນ ທ່ານກິມຍັງໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດສຳລັບປີໃໝ່ ໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງທ່ານເອີ້ນວ່າ “ເປັນປີທີ່ເດັດຂາດ” ເພື່ອໃຫ້ແຜນການພັດທະນາຫ້າປີ ຂອງປະເທດ ບັນລຸຜົນສຳເລັດ ລາຍງານໄດ້ກ່າວ.