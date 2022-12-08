ພວກແຮັກເກີ ຫລື ນັກລັກເຈາະຂໍ້ມູນເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ສວຍໃຊ້ຄວາມສົນໃຈຂອງ ສາທາລະນະຊົນໃນເຫດການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຝູງຊົນໃນຄຸ້ມອີແຕວອນ (Itaewon) ທີ່ເປັນໂສກນາດຕະກຳເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ ເພື່ອແນໃສ່ຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ໂດຍໃຊ້ໂປຣແກຣມທຳລາຍລະບົບຄອມພິວເຕີ ຫລືມາລແວຣ໌ (malware), ອີງຕາມນັກຄົ້ນຄວ້າດ້ານຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີແນັດຂອງກູໂກ (Google) ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້.
ແຮກເກີຊາວເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ສົ່ງໄຟລ໌ເອກະສານທາງອີເລັກໂຕຣນິກໃນຮູບແບບຂອງໄມໂຄຣຊອຟ ເວີດ (Microsoft Word) ທີ່ມີບັນຫາ ແລະເບິ່ງຄືວ່າເປັນບົດຖະແຫຼງຂ່າວ ຢ່າງເປັນທາງການຈາກກະຊວງພາຍໃນແລະຄວາມປອດໄພຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ໄປໃຫ້ຫລາຍໆຄົນ, ອີງຕາມການບົດຄວາມທີ່ຂຽນລົງໃນອິເຕີແນັດ ໂດຍກຸ່ມການວິເຄາະໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງ Google ທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ການໂຈມຕີທາງອິນເຕີແນັດທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍລັດຖະບານ.
ເມື່ອເປີດແລ້ວ, ເອກະສານຈະດາວໂຫລດໄຟລ໌ອັນອື່ນອີກທີ່ຈະພະຍາຍາມໃຊ້ ມາລແວຣ໌ (malware) ໃສ່ອຸປະກອນຂອງຜູ້ໃຊ້ນັ້ນ.
ເອກະສານດັ່ງກ່າວອາໄສຈຸດອ່ອນໃນເວັບໄຊທ໌ຫລັກທີ່ໃຊ້ຊອກຫາຂໍ້ມູນ ຫລື web browser Internet Explorer ເພື່ອເຮັດວຽກນີ້ ຊຶ່ງເປັນການໂຈມຕີທີ່ ເອີ້ນວ່າ zero-day vulnerability ຫລື ຈຸດອ່ອນແບບບໍ່ມີວັນໃດ, ອີງຕາມບົດຄວາມຂອງ Google(the Google blog post said.) ໃນການໂຈມຕີແບບບໍ່ມີວັນ ຫລື zero-day ນັ້ນພວກ ແຮັກເກີໃຊ້ຂໍ້ບົກພ່ອງ ທີ່ບໍ່ລະບຸຕົວຕົນ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງລະບົບຄອມພິວເຕີ.
"ພວກເຮົາໃຫ້ເຫດຜົນວ່າການເຄື່ອນໄຫວນີ້ ແມ່ນເປັນຂອງກຸ່ມນັກເຄື່ອນໄຫວທີ່ ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ APT37," ນັ້ນຄືຂໍ້ຄວາມຂອງ Google ທີ່ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ທຳການໂຈມຕີ ທີ່ຄ້າຍ ຄືກັນນີ້ໃນເມື່ອກ່ອນ.
ຢ່າງໜ້ອຍ 158 ຄົນເສຍຊີວິດໃນເຫດການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຝູງຊົນ ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ຜູ້ໄປງານບຸນຮາໂລວີນ (Halloween) ໄດ້ຖືກຕິດຄ້າງ ຢູ່ໃນຮ່ອມແຄບໆໃນຄຸ້ມອີແຕວອນ (Itaewon) ຂອງນະຄອນຫຼວງໂຊລ ເມື່ອວັນທີ 29 ຕຸລາ.
ລັດຖະບານຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ບໍ່ເຄີຍສະແດງຄວາມເສຍໃຈຕໍ່ເຫດການດັ່ງກ່າວ. ກົງກັນຂ້າມ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ລະດົມຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ແບບບໍ່ເຄີຍ ມີມາກ່ອນ, ລວມທັງມີບາງລູກທີ່ຕົກລົງໃກ້ຊາຍຝັ່ງຂອງເກົາຫຼີໃຕ້, ໃນໄລຍະທີ່ມີ ການໄວ້ອາໄລຂອງຊາດ.