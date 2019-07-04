ນັກຮຽນຊາວ ອອສເຕຣເລຍ ຄົນນຶ່ງ ຜູ້ທີ່ຖືກຄວບຄຸມຕົວໃນປະເທດ ເກົາຫຼີເໜືອ ດົນ
ກວ່ານຶ່ງອາທິດ ແມ່ນໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວແລ້ວ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອສເຕຣເລຍ ທ່ານ ສກັອດ ມໍຣິສສັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກ
ສະພາ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ທ້າວ ອາເລັກ
ຊິກລີ ໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວ ແລະ “ປອດໄພດີ.”
ທ້າວ ຊິກລີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນເວລາທີ່ລາວໄດ້ເດີນທາງຮອດເດີນບິນຂອງ
ປັກກິ່ງ ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດມື້ນີ້, ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ໄດ້ຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບການຖືກ
ກັກຂັງວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເປັນຫຍັງ, ຂ້າພະເຈົ້າສະບາຍດີ, ສະບາຍດີຫຼາຍ.” ພໍ່ຂອງ
ລາວ ທ່ານ ແກຣີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນບ້ານເກີດຂອງລາວໃນນະຄອນ ເພີທ໌
ວ່າຫຼັງຈາກນັ້ນທ້າວ ອາເລັກ ຈະເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ ເພື່ອພົບກັບພັນ
ລະຍາຂອງລາວ, ເຊິ່ງແມ່ນຄົນ ຍີ່ປຸ່ນ ນາງ ຢູກະ ໂມຣິນະກະ.
ທ້າວ ຊິກລີ ອາຍຸ 29 ປີ, ນຶ່ງໃນຄົນຕາເວັນຕົກຈຳນວນນ້ອຍທີ່ອາໄສ ແລະ ຮຽນຢູ່ໃນ
ນະຄອນຫຼວງ ພຽງຢາງ, ໄດ້ຫາຍສາບສູນໄປໃນວັນທີ 25 ມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ. ຄອບຄົວ
ຂອງລາວໄດ້ຕື່ນຕົວ ເມື່ອລາວບໍ່ສາມາດທີ່ຈະອັບເດດບັນຊີສື່ສັງຄົມຂອງລາວ, ເຊິ່ງ
ລາວມັກຈະເອົາຮູບ ແລະ ຂຽນຂໍ້ຄວາມ ກ່ຽວກັບຊີວິດປະຈຳວັນ ໃນລະບອບການປົກ
ຄອງທີ່ລຶກລັບນັ້ນ.
ປະເທດ ສວີເດັນ ໄດ້ນຳເອົາການກັກຂັງ ທ້າວ ຊິກລີ ຂຶ້ນຫາບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ເກົາຫຼີ
ເໜືອ ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ, ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານ ແຄນເບີຣາ ບໍ່ມີສາຍພົວພັນກັບ
ລັດຖະບານ ພຽງຢາງ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມໍຣິສສັນ ໄດ້ຂອບໃຈ ສວີເດັນ ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງເຂົາ
ເຈົ້າໃນການຂໍໃຫ້ປ່ອຍຕົວທ້າວ ຊິກລີ ໃນການປະກາດຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່
ບັນດານັກການເມືອງວ່າ “ຜົນທີ່ອອກມາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງ ວຽກງານຢູ່
ເບື້ອງຫຼັງອັນຮອບຄອບຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນການແກ້ໄຂຄະດີກົງສຸນທີ່ຊັບຊ້ອນ
ແລະ ລະອຽດອ່ອນ ດ້ວຍການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບລັດຖະບານປະເທດອື່ນ.”