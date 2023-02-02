ເກົາຫຼີເໜືອໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ປະຕິເສດເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການທີ່ຈະເຈລະຈາກັບສະຫະລັດໂດຍກ່າວຫາວໍຊິງຕັນວ່າ “ເປີດການໂຈມຕີຢ່າງເຕັມອັດຕາ” ທີ່ຈະຫັນປ່ຽນແຫຼມເກົາຫຼີໃຫ້ກາຍເປັນ “ສະໜາມລົບ.”
ໃນຖະແຫຼງການທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໂດຍສື່ມວນຊົນຂອງທາງການ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຕໍ່ວ່າ ກ່ຽວກັບ “ການໃຊ້ແຜນການປະເຊີນໜ້າທາງທະຫານແບບສ່ຽງອັນຕະລາຍແລະການກະທຳທີ່ເປັນປໍລະປັກຂອງສະຫະລັດແລະກຳລັງຮັບໃຊ້.”
ຖະແຫຼງການໄດ້ເຕືອນ ໂດຍໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ທີ່ເປັນທາງການ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ກ່າວວ່າ “ການຂົ່ມຂູ່ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍຂຶ້ນສ່ຳໃດຂອງສະຫະລັດຕໍ່ ສປປ ເກົາຫຼີຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດປະເຊີນໜ້າກັບຜົນສະທ້ອນໃນທາງກົງກົນຂ້າມຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.”
ຖະແຫຼງການມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ທຳການຊ້ອມລົບຮ່ວມທາງອາກາດ ທີ່ມີເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດຍຸດທະສາດໄລຍະໄກ B-1B ແລະເຮືອບິນລົບທີ່ເຣດ້າຈັບບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໃນ ຢູ່ໃນເຂດທະເລເຫຼືອງ ທາງຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແຫຼມເກົາຫຼີ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວວ່າ ການຊ້ອມລົບດັ່ງກ່າວ “ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈແລະຄວາມສາມາດຂອງສະຫະລັດ ໃນການທີ່ຈະສະໜອງ ການສະກັດກັ້ນທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຕ້ານໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກອາວຸດນິວເຄລຍແລະລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງໂຊລເມື່ອຕົ້ນອາທິດນີ້ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນໄດ້ປະກາດທີ່ຈະເພີ້ມການສົ່ງ “ເຮືອບິນຖິ້ິ້ມລະເບີດຍຸດທະສາດ” ຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງຮວມທັງເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດໄລຍະໄກ ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການບັນທຸກອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະກຸ່ມໂຈມຕີຂອງກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ.
ທ່ານອອສຕິນໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ປະເທດພັນທະມິດໃນໄວໆນີ້ຈະທຳການໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ເປັນການຊ້ອມລົບເທິງໜ້າໂຕະ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສົມມຸດໃນການທີ່ເກົາຫຼີເໜືອນຳໃຊ້ອາວຸດນິວເຄລຍ.
ສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວວ່າ ການສະແດງແສນຍານຸພາບທາງທະຫານເພີ້ມຂຶ້ນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການທ້າທາຍເກາະຜິດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຊຶ່ງໃນຫຼາຍໆດ້ານແລ້ວ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບສູງສຸດ ແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
ໃນປີກາຍນີ້ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟ ຢ່າງໜ້ອຍ 95 ລູກທີ່ຫຼາຍເປັນປະຫວັດການ. ການຍິງລູກສອນໄຟຈຳນວນນຶ່ງ ໄດ້ພາໃຫ້ມີການເປີດສັນຍານເຕືອນໄພທາງອາກາດແລະສົ່ງປະຊາຊົນໃຫ້ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນບ່ອນຫຼົບໄພ ຢູ່ໃນເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະຍີ່ປຸ່ນ.