ສຫລ ວ່າການທົດລອງ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ 3 ລູກ ຂອງເກົາຫລີເໜືອ ບໍ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຫຍັງ

ຜູ້ບັນຊາການທະຫານເຮືອຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ເກົາຫລີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດທີ່ຍິງໄລຍະໃກ້ "ຫລາຍໆລູກ" ໃນວັນສຸກວານນີ້ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີລູກໃດຍິງຖືກເປົ້າເລີຍ.
ໂຄສົກປະຈໍາກອງບັນຊາການປະຈໍາມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ການການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ 3 ລູກຊຶ່ງແຕ່ລະລູກແມ່ນຍິງຫ່າງກັນລູກລະ 10 ນາທີໃນເວລາປະມານ 22 ໂມງຕາເວລາສາກົນ ຫລື ປະມານ 3 ໂມງເຊົ້າວັນເສົາຂອງເວລາໃນເມືອງລາວ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ລູກທໍາອິດ ແລະລູກທີ 3 ແມ່ນຍິງອອກໄປໄດ້ແຕ່ບໍ່ຖືກເປົ້າແຕ່ວ່າ ລູກທີ 2 ແມ່ນເກືອບວ່າແຕກໃນທັນໃດທີ່ຍິງອອກໄປ.
ທ່ານໂຄສົກດັ່ງກ່າວຍັງເວົ້າອີກວ່າ ບໍ່ມີລູກສອນໄຟໃດໆໃນນັ້ນ ເປັນໄພນາບຂູ່ຕໍ່ທະວີບອາເມຣິກາເໜືອ ຫລືເກາະກວາມທີ່ເປັນດິນແດນຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບເກົາຫລີເໜືອທີ່ສຸດນັ້ນແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ. ທ່ານເວົ້າວ່າ ກໍາລັງທະຫານຂອງສະຫະລັດ "ສືບຕໍ່ຕິດຕາມເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວຂອງເກົາຫລີເໜືອຢ່າງໃກ້ຊິດ."
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາຮ່ວມຂອງກອງທັບເກົາຫລີໃຕ້ເວົ້າວ່າ ປະກົດວ່າເກົາຫລີເໜືອ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຫລາຍລູກຈາກເຂດ Gitdaeryong ໃນແຂວງ Gangwon ຂອງເກົາຫລີເໜືອ. ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາຮ່ວມຍັງເວົ້າອີກວ່າ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດດັ່ງກ່າວ ອາດຈະເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການຊ້ອມລົບຄັ້ງນຶ່ງໆ.
ອີງຕາມຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາຮ່ວມຂອງກອງທັບເກົາຫລີໃຕ້, ຢ່າງໜ້ອຍກໍມີລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດລູກນຶ່ງໃນຈໍານວນນັ້ນ ທີ່ບິນໄປໄດ້ປະມານ 250 ກິໂລແມັດ ກ່ອນມັນຈະຕົກລົງໄປໃສ່ທະເລ.
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