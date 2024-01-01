ເກົາຫຼີເໜືອວາງແຜນທີ່ຈະສົ່ງດາວທຽມສອດແນມ ແລະຜະລິດວັດຖຸນິວເຄຣຍ ຕື່ມອີກ ໃນປີ 2024

ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ກ່າວວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານ ຈະສົ່ງດາວທຽມສອດແນມດ້ານການທະຫານ ຂຶ້ນຕື່ມອີກສາມໜ່ວຍ ແລະຈະກັ່ນວັດຖຸນິວເຄລຍ ຫຼື ຟີວຊັ້ນ ຫຼາຍຂຶ້ນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ອົງການສູນກາງຂ່າວຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອ ຫຼື KCNA ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ ວ່າ ທ່ານກິມ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມທີ່ສຳຄັນຂອງພັກລັດຖະບານທີ່ປົກຄອງປະເທດໃນປັດຈຸບັນ ທີ່ໄດ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍຕ່າງໆຂອງປະເທດສຳລັບປີ 2024.
ອົງການຂ່າວ KCNA ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານກິມ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມໃນດ້ານສົງຄາມຢ່າງ “ຖ້ວມລົ້ນ” ເພື່ອຮັບມືກັບການເຄື່ອນໄຫວແບບປະເຊີນໜ້າກັນທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດ. ຖະແຫລງການຂອງທ່ານກິມສະເໜີແນະວ່າ ເກົາ ຫຼີເໜືອ ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນການທົດລອງອາວຸດຕ່າງໆ ເພື່ອຂະຫຍາຍຄັງແສງອາ ວຸດຂອງທ່ານ ທ່າມກາງດ້ານການທູດທີ່ຂາດການພົວພັນກັບສະຫະລັດ ມາຍາວນານແລ້ວ.