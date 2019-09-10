ເກົາຫລີເໜືອ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະໃກ້ສອງລູກ ໃນວັນອັງຄານ ມື້ນີ້, ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງພາຍຫລັງທີ່ມີການສະເໜີໃຫ້ມີການເຈລະຈາກັນໃນເລື້ອງອາວຸດນິວເຄລຍຄືນອີກກັບສະຫະລັດ.
ມັນເປັນການຍິງທົດລອງອາວຸດຄັ້ງທີ 10 ຂອງເກົາຫລີເໜືອ ນັບແຕ່ຕົ້ນເດືອນພຶດສະພາເປັນຕົ້ນມາ ຕອນທີ່ພຽງຢາງໄດ້ເລີ້ມຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຄືນ ອີກ ຫລັງຈາກມີການໂຈະຍິງໄວ້ເປັນເວລາ 1 ປີເຄິ່ງນັ້ນ.
ການຍິງລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເກົາຫລີເໜືອ ຍັງສືບຕໍ່ທຳການກົດດັນຕໍ່ສະຫະລັດ ເຖິງແມ່ນວ່າປະເທດດັ່ງກ່າວຈະສະແດງໃຫ້ຮູ້ເປັນໄນໆ ວ່າ ຈະກັບຄືນມາຫາການເຈລະຈາທີ່ໄດ້ຖືກຢຸດສະງັກໄວ້ນັບແຕ່ເດືອນກຸມພາປີກາຍ ນັ້ນຢູ່ກໍຕາມ.
ໃນຕອນບ່າຍໆຂອງວັນຈັນວານນີ້, ນັກການທູດຂັ້ນສູງຂອງເກົາຫລີເໜືອເວົ້າວ່າ ພຽງຢາງຍິນດີທີ່ຈະ "ນັ່ງລົມຊ້ອງໜ້າກັນ" ກັບສະຫະລັດ ໃນທ້າຍເດືອນກັນຍານີ້.
ບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ການຍິງລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວ ຈະເຮັດໃຫ້ໂອກາດທີ່ຈະມີການເຈລະຈານັ້ນເກີດຂຶ້ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫລືບໍ່. ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລທຣຳໄດ້ເວົ້າວ່າ ທ່ານ "ບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງ” ກັບການທີ່ເກົາຫລີເໜືອຍິງລູກສອນໄຟໄລຍະໃກ້ໃນຜ່ານມາ. ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບແຕ່ຢ່າງໃດກ່ຽວກັບການຍິງລູກສອນໄຟຄັ້ງຫລ້າສຸດນີ້.
ລູກສອນໄຟທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນຖືກຍິງອອກມາຈາກເຂດແກຈິອອນ (Gaecheon) ຂອງແຂວງພຽງກັນ (Pyongan) ໃຕ້ ໄປໃສ່ທະເລທີ່ ຢູ່ໃກ້ຝັ່ງຕາເວັນອອກຂອງ ເກົາຫລີເໜືອ, ອີງຕາມຄຳຖະແຫລງຂອງຫົວໜ້າກອງເສນາຮ່ວມຂອງເກົາຫລີ ໃຕ້.
ລູກສອນໄຟນີ້ ແມ່ນໄປໄດ້ປະມານ 330 ກິໂລແມັດ, ອີງຕາມຖະແຫລງການດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ແລະ ເກົາຫລີໃຕ້ກຳລັງວິໄຈລາຍລະອຽດຂອງການຍິງລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວເພີ້ມເຕີມອີກ.
ກອງທັບຂອງເກົາຫລີໃຕ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເກົາຫລີເໜືອ "ຍຸຕິການ" ການກະທຳທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ້ມຂຶ້ນໃນແຫລມເກົາຫລີດັ່ງກ່າວນັ້ນ “ໃນທັນທີ”.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ພວກເພິ່ນຮູ້ກ່ຽວກັບການຍິງທີ່ວ່ານີ້ດີ ແລະກຳລັງປະຕິບັດງານຮ່ວມກັບປະເທດພັນທະມິດຂອງຕົນຢູ່ໃນຂົງເຂດນັ້ນ.