ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລທຣໍາ ເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດ ພ້ອມທີ່ສຸດທີ່ຈະໃຊ້ທາງເລືອກທີ່ເປັນ
ການທະຫານເພື່ອຮັບມືກັບເກົາຫລີເໜືອ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄດ້ປະກາດ
ການລົງໂທດຄັ້ງໃໝ່ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານນີວເຄລຍ ແລະລູກ
ສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາກຽມພ້ອມທີ່ສຸດທີ່ຈະໃຊ້ທາງເລືອກອັນທີສອງ ຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນທາງ
ເລືອກທີ່ພວກເຮົາມັກ ແຕ່ຖ້າວ່າ ພວກເຮົາຫາກເຮັດຕາມທາງເລືອກອັນທີສອງນີ້ ມັນ
ຈະເປັນການຫາຍຍະນະ, ຂ້າພະເຈົ້າບອກໂລດວ່າ ມັນຈະເປັນການຫາຍຍະນະສໍາລັບ
ເກົາຫລີເໜືອ. ສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ ທາງເລືອກທີ່ໃຊ້ການທະຫານ ຖ້າຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ ພວກ
ເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ໃຊ້."
ໃນການກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວຮ່ວມກັບທ່ານ Mariano Rajoy ນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີສະເປນ ທີ່ຈັດຢູ່ທໍານຽບຂາວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ນັ້ນ ທ່ານທຣໍາເວົ້າວ່າ
ເກົາຫລີເໜືອ ບໍ່ຄວນຖືກປ່ອຍໃຫ້ທໍາການ ``ນາບຂູ່ຕໍ່ມວນມະນຸດທັງໂລກ ທີ່ຈະພາໃຫ້
ມີການເສຍຊີວິດ ຢ່າງຫລວງຫລາຍແບບບໍ່ຄາດຄິດກັນມາກ່ອນ.''
ທ່ານກ່າວຂອບໃຈຕໍ່ຫລາຍໆປະເທດ ເຊັ່ນ ສະເປນ ທີ່ໄດ້ເອົາບາດກ້າວ ໃນການເຮັດ
ໃຫ້ລະບອບປົກຄອງຂອງເກົາຫລີເໜືອຖືກໂດດດ່ຽວ. ທ່ານທຣໍາກ່າວຢູ່ໃນສວນກຸຫລາບ
ຂອງທໍານຽບຂາວວ່າ "ທຸກປະເທດຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດການດຽວນີ້ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ
ລະບອບດັ່ງກ່າວ ກາຍເປັນປະເທດທີ່ປອດອາວຸດນີວເຄລຍຢ່າງສິ້ນເຊີງ.”
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດ ຕໍ່ທະນາ
ຄານຂອງເກົາຫລີເໜືອ ແປດທະນາຄານ ແລະຕໍ່ຜູ້ບໍລິຫານທະນາຄານຂອງເກົາຫລີເໜືອ
26 ຄົນ ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບເກົາຫລີເໜືອຍ້ອນໂຄງການນີວເຄລຍຂອງປະເທດ
ນັ້ນ ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
ທ່ານທຣໍາກ່າວອີກວ່າ "ໃນໝໍ່ໆມານີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຢ່າງໜັກ
ຕໍ່ຜູ້ທີ່ທໍາທຸລະກິດກັບລະບອບທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍຊົມເຊີຍການດໍາເນີນ
ການຂອງຈີນ ເມື່ອໝໍ່ໆມານີ້ ທີ່ໄດ້ຈໍາກັດການຄ້າຂອງຕົນ ກັບເກົາຫລີເໜືອ."
ມາດຕະການລົງໂທດໃໝ່ນີ້ ແມ່ນມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ ນາຍພົນສູງສຸດຂອງສະຫະລັດ
ເວົ້າວ່າ ປັດຈຸບັນເກົາຫລີເໜືອເປັນໄພນາບຂູ່ອັນໃຫຍ່ຫລວງທີ່ສຸດຕໍ່ສະຫະລັດໃນ
ທຸກວັນນີ້ ຍ້ອນວ່າມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຮີບດ່ວນ ໃຫ້ແກ້ໄຂໄພອັນຕະລາຍ ທີ່ມີ
ການຄຸກຄາມຈາກໂຄງການພັດ ທະນາລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດແລະອາວຸດນິວ
ເຄລຍ ທີ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວຂອງພຽງຢາງນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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