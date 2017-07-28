ທ່ານນາຍພົນ Mark Milley ເສນາທິການກອງທັບບົກສະຫະລັດເວົ້າວ່າ ເທັກໂນໂລ
ຈີດ້ານການຜະລິດລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງເກົາຫລີເໜືອ ອາດຈະກ້າວໜ້າຢ່າງ
ວ່ອງໄວ ກວ່າທີ່ຄາດຄິດກັນໄວ້.
ທ່ານ Milley ກ່າວດັ່ງນັ້ນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ສະໂມສອນນັກຂ່າວແຫ່ງຊາດຢູ່ນະ
ຄອນວໍຊິງຕັນ ໃນຂະນະທີ່ເກົາ ຫລີເໜືອ ສິ້ນສຸດງານສະເຫລີມສະຫລອງ ທີ່ດໍາເນີນ
ໄປເປັນເວລານຶ່ງວັນ ເພື່ອລະນຶກເຖິງການສິ້ນສຸດລົງຂອງສົງຄາມເກົາຫລີນັ້ນ.
ທ່ານ Milley ກ່າວຕໍ່ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມງານ ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນດັ່ງກ່າວວ່າ “ເກົາຫລີເໜືອ ແມ່ນ
ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ ແລະນັບມື້ນັບເປັນອັນຕະລາຍຫລາຍຂຶ້ນ ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ
ໃນແຕ່ລະອາທິດ."
ໃນເດືອນນີ້ ພຽງຢາງໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນໄດ້ເສັດສິ້ນການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະ
ນາວຸດຂ້າມທະວີບໄດ້ຢ່າງສໍາເລັດຜົນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ, ຊຶ່ງນັກຊ່ຽວຊານບາງຄົນກ່າວ
ວ່າ ມັນສາມາດຍິງມາໄດ້ໄກພໍ ທີ່ຈະມາເຖິງລັດ Alaska ຫລື Hawaii ຊຶ່ງເປັນລັດທີ່
ຢູ່ໃນເຂດພາກຕາເວັນຕົກສຸດຂອງສະຫະລັດນັ້ນໄດ້.
ການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ
ປ້ອງກັນຊາດຂອງສະຫະ ລັດຕື່ນ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທໍານຽບຫ້າແຈເວົ້າວ່າ ມັນເປັນສິ່ງ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ "ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ."
ມີຂ່າວລືກັນວ່າ ເກົາຫລີເໜືອອາດຈະໃຊ້ການສະຫລອງວັນລະນຶກເຖິງການສິ້ນສຸດສົງ
ຄາມເກົາຫລີ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ
ຊະນິດໃໝ່ ແຕ່ວ່າ ໃນຕອນທ້າຍໆ ຂອງມື້ວານນີ້ ຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ຈະເປັນແນວນັ້ນ ກໍປະກົດວ່າໄດ້ຫັບຫາຍໄປ.
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງພະຫັດ ວານນີ້ ບັນດາຊາວເກົາຫລີເໜືອ ໄດ້ພາກັນໄປເຕົ້າໂຮມກັນ
ຢູ່ທີ່ອະນຸສອນສະຖານຂອງມື້ລາງທ່ານກິມອິນຊຸງ ແລະກິມຈົງອິນ ຜູ້ນໍາຂອງເກົາຫລີ
ເໜືອ ເພື່ອລະນຶກເຖິງວັນດັ່ງກ່າວ ທີ່ມີຂຶ້ນໃນປີ 1953 ເມື່ອຈີນກັບເກົາຫລີເໜືອ ແລະ
ສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫລັງຈາກສະຫະລັດ ເຊັນສັນຍາເພື່ອຢຸດຕິການ
ສູ້ລົບກັນ ຢູ່ແຫລມເກົາຫລີ.
ຄວາມຂັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນປີ 1950 ເມື່ອເກົາຫລີເໜືອ ທີ່ປົກຄອງໂດຍສະ
ຫະພາບໂຊຫວຽດ ໄດ້ໄປບຸກລຸກເຂົ້າໄປໃນເກົາຫລີໃຕ້ ທີ່ປົກຄອງໂດຍປະຊາທິປະໄຕ ນັ້ນ.
ຢູ່ໃນເລື່ອງທີ່ເລົ່າໂດຍເກົາຫລີເໜືອນັ້ນ ການຂັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວ ເປັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ເປັນສົງ
ຄາມປົດປ່ອຍປິຕຸພູມ. ເກົາຫລີເໜືອຖິ້ມໂທດໃສ່ສະຫະລັດວ່າ ເປັນຜູ້ເລີ້ມຕົ້ນເຮັດ
ສົງຄາມທີ່ທໍາລາຍແຫລມເກົາຫລີ ແລະເຮັດໃຫ້ນະຄອນຫຼວງໂຊລຂອງເກົາຫລີໃຕ້
ປ່ຽນມືຜູ້ຄວບຄຸມໄປຕັ້ງສີ່ເທື່ອນັ້ນ.
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