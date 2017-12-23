ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເປັນເອກສັນກັນຕົກລົງ
ວ່າຈະທໍາການລົງໂທດອີກຄັ້ງນຶ່ງຕໍ່ເກົາຫລີເໜືອ ໂດຍແນໃສ່ຂະແໜງການ ທີ່ສົ່ງ
ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ໃຊ້ໃນໂຄງການຜະລິດອາວຸດທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
ໂດຍເວົ້າເຖິງຜູ້ນໍາເກົາຫລີເໜືອ ກິມ ຈົງ ອຶນ (Kim Jong Un), ທ່ານນາງນິກກີ ເຮລີ
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງສະຫະລັດປະຈໍາສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ "ດັ່ງທີ່ພວກ
ເຮົາໄດ້ເຮັດມາໃນເມື່ອກ່ອນ, ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ລະດັບຂອງການກະທໍາແບບ
ລະເມີດຢ່າງຮຸນແຮງຂອງລະບອບປົກຄອງຂອງທ້າວກິມ ເທົ່າທຽມກັບລະດັບຂອງ
ການກະທໍາລົງໂທດຂອງສາກົນ. ຖ້າການກະທໍາຂອງລະບອບປົກຄອງດັ່ງກ່າວຮຸນ
ແຮງຂຶ້ນເທົ່າໃດ ກໍຈະມີການລົງໂທດຈາກສາກົນເພີ້ມຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.”
ມະຕິໃໝ່ສະບັບນີ້ ແມ່ນສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານ ການລົງໂທດທີ່ຮຸນແຮງຕໍ່ເກົາຫລີ
ເໜືອ ສາມຄັ້ງນຶ່ງກ່ອນໜ້ານັ້ນໃນປີນີ້.
ຖ້າຫາກໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງເຕັມສ່ວນ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ການນໍາເຂົ້າຜະລິດຕະພັນ
ນໍ້າມັນທີ່ກັ່ນແລ້ວຂອງເກົາຫລີເໜືອ ເຊັ່ນນໍ້າມັນແອັດຊັງ, ກາຊວນ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 5 ແສນ
ຖັງຕໍ່ປີ ຊຶ່ງຫລຸດຈາກ 4 ລ້ານ 5 ແສນຖັງຕໍ່ປີ ໃນປີ 2016 ຜ່ານມານັ້ນ. ການອະນຸຍາດ
ໃຫ້ຍົກເວັ້ນສາມາດມີໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອມີການພິຈາລະນາເປັນແຕ່ລະກໍລະນີໄປ ແລະມີ
ການອະນຸມັດຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງເທົ່ານັ້ນ.
ມາດຕະການລົງໂທດດັ່ງກ່າວຍັງແນໃສ່ ຕັດລາຍຮັບຂອງກໍາມະກອນຊາວເກົາຫລີເໜືອ
ທີ່ສົ່ງໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ.
ຄ່າແຮງງານຂອງກໍາມະກອນເຫລົ່ານີ້ ສ່ວນຫລາຍມັກຈະຖືກຕັດເອົາສ່ວນນຶ່ງ ຫລືບໍ່ກໍ
ຖືກຍຶດເອົາທັງໝົດເລີຍ ໂດຍລັດຖະບານເພື່ອເອົາໄປເປັນທຶນໃຫ້ໂຄງການຕ່າງໆ ທີ່
ຜິດກົດໝາຍ. ຢູ່ໃນມະຕິໃໝ່ນີ້ ກໍາມະກອນຊາວເກົາຫລີເໜືອທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ກັບຄືນ
ປະເທດພາຍໃນສອງປີຕໍ່ໜ້ານີ້.
ສະຫະລັດ ທີ່ເປັນຜູ້ຮ່າງເນື້ອໃນຂອງມະຕິການລົງໂທດດັ່ງກ່າວ ຄາດຄະເນວ່າ ມີກໍາ
ມະກອນຊາວເກົາຫລີເໜືອ ປະມານ 50,000 ຫາ 80,000 ຄົນເຮັດວຽກຢູ່ໃນຈີນ
ແລະ ອີກປະມານ 30,000 ຢູ່ໃນຣັດເຊຍ.
ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວີດເທີ ໃນວັນສຸກ
ວານນີ້ວ່າ “ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຫາໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ
ທີ່ມີຄະແນນ 15 ຕໍ່ 0 ຊຶ່ງເປັນການເຫັນດີວ່າ ໃຫ້ມີການລົງໂທດເພີ້ມອີກຕໍ່ເກົາຫລີເໜືອ.
ໂລກຕ້ອງການສັນຕິພາບ ບໍ່ແມ່ນຕ້ອງການຄວາມຕາຍ!”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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