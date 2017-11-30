ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ ນິກກີ
ເຮລີ ໄດ້ເຕືອນໃນວັນພຸດວານນີ້ ວ່າ ການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມ
ທະວີບຂອງເກົາຫຼີເໜືອຄັ້ງຫລ້າສຸດ “ໄດ້ພາໃຫ້ໂລກຫຍັບໃກ້ເຂົ້າສູ່ສົງຄາມ, ບໍ່ແມ່ນ
ໄກອອກໄປ.”
“ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍຢາກໃຫ້ມີສົງຄາມກັບເກົາຫຼີເໜືອ ດອກ ແລະຈົນເທົ່າເຖິງປັດຈຸ
ບັນນີ້ພວກເຮົາ ກໍບໍ່ໄດ້ຢາກໃຫ້ມີສົງຄາມ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງ ເຮລີ ທີ່ໄດ້
ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສຸກເສີນ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ແຕ່ວ່າ ທ່ານນາງກໍໄດ້ເຕືອນວ່າ ຖ້າຫາກວ່າ ມັນມີສົງຄາມ, ກໍຈະເປັນຍ້ອນການ
ສືບຕໍ່ກະທຳແບບຮຸກຮານ ເຊັ່ນການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟນີ້.
ທ່ານນາງຍັງໄດ້ກ່າວເສີມອີກວ່າ “ແລະຖ້າຫາກວ່າສົງຄາມມາຮອດແລ້ວນັ້ນ ຈະບໍ່
ຜິດພາດດອກທີ່ວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງເກົາຫຼີເໜືອນັ້ນ ຈະຖືກທຳລາຍໃນທີ່ສຸດ.”
ທ່ານນາງຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃຫ້ຕັດ
ສາຍພົວພັນກັບພຽງຢາງ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ທຸກປະເທດ ຄວນຈະຕັດສາຍພົວພັນທາງ
ການທູດກັບເກົາຫຼີເໜືອ ແລະຈຳກັດການພົວພັນທາງທະຫານ ດ້ານວິທະຍາສາດ
ດ້ານເທັກຕິກ ຫຼື ການຮ່ວມມືທາງການພານິດນຳ.”
ທ່ານນາງເຮລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ບອກກັບ
ຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບໃນມື້ດຽວກັນນັ້ນວ່າ
ມັນເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ທາງປັກກິ່ງ ທີ່ຈະຕ້ອງຢຸດເຊົາການສົ່ງນຳມັນເຊື້ອໄຟ ໄປໃຫ້
ເກົາຫຼີເໜືອ.
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ໃນປີ 2003 ຈີນ ແມ່ນໄດ້ຢຸດສົ່ງນຳມັນໄປໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອ
ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ກັບຄືນສູ່ໂຕະເຈລະຈາ.”
ໃນເດືອນກັນຍາຜ່ານມານີ້ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ລົງ
ໂທດດ້ານເສດຖະກິດ ຢ່າງໜັກ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ເພື່ອຕັດເສັ້ນຊີວິດທາງດ້ານ
ການເງິນແລະເຊື້ອໄຟຕໍ່ໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍແລະລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ
ຂອງເກົາຫລີເໜືອ. ຮວມຢູ່ໃນມາດຕະການທີ່ວ່ານີ້ ນຶ່ງໃນນັ້ນ ແມ່ນການຕັດ
1 ສ່ວນ 3 ຂອງການນຳເຂົ້າ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ພ້ອມທັງການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ
ໃນການສົ່ງແກັສ ນ້ຳມັນກາຊວນ ແລະນ້ຳມັນເຄື່ອງທີ່ເກົາຫຼີເໜືອສາມາດນຳເຂົ້າ
ໄດ້ນັ້ນ.
ໃນການຂຽນລົງໃນທວິດເຕີ້ ໃນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ທຣໍາ ເວົ້າວ່າ
ທ່ານໄດ້ປະຕິຍານທີ່ຈະທຳການຕາມລຳພັງຝ່າຍດຽວຮອບໃໝ່ ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອຊຶ່ງເປັນ
ປະເທດອັນທະພານ ໃນເອເຊຍແຫ່ງນີ້.
“ພວກເຮົາຢາກເຮັດທຸກຢ່າງ ທີ່ພວກເຮົາສາມາດຈະກົດດັນຢ່າງໜັກທີ່ສຸດຕໍ່ເກົາຫຼີ
ເໜືອ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງ ຊານດຣາ ຮັກກາບີ-ແຊນເດີ
ໄດ້ກ່າວ ໃນການຕອບຄຳຖາມຂອງວີໂອເອ ທີ່ວ່າ ທາງລັດຖະບານເຊື່ີອວ່າ ການລົງ
ໂທດຄັ້ງໃໝ່ນີ້ຈະມີປະສິດທິຜົນຫຼືບໍ່.
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