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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ​ນາງ ເຮ​ລີ ​​ເຕືອນ​​ວ່າ ​ການ​ທົດ​ລອງ​ ​ລູກ​ສອນ​​ໄຟ ເກົາຫຼີເໜືອ​ ​ເຮັດໃຫ້​ໂລກ ຫ​ຍັບ​ໃ​ກ້ ເຂົ້າສູ່ສົງຄາມ​

ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ​ສະຫະ​ລັດ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ​ກ່າວ​ຕໍ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ ຂອງ​ສະພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ ກ່ຽວກັບ​ການ​ທົດ​ລອງ ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​​ໄຟຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ ຂ້າມ​ທະວີບ​ ຂອງເກົາຫຼີ​ເໜືອຄັ້ງຫລ້າສຸດ, ສຳໜັກງານໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ, 29 ພະຈິກ 2017.

ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ​ສະຫະ​ລັດ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ​ນາງ ນິກກີ ​
ເຮ​ລີ ​ໄດ້​ເຕືອນ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ​ວ່າ ​ການ​ທົດ​ລອງ​ຍິງ​ລູກ​ສອນໄຟຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ຂ້າມ
​ທະວີບ​ຂອງເກົາຫຼີ​ເໜືອຄັ້ງຫລ້າສຸດ ​“ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ໂລກຫ​ຍັບ​ໃ​ກ້ເຂົ້າສູ່ສົງຄາມ​, ບໍ່​ແມ່ນ
ໄກອອກໄປ​.”

“ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ເຄີຍຢາກໃຫ້ມີສົງຄາມ​ກັບເກົາຫຼີ​ເໜືອ ດອກ​ ແລະຈົນ​ເທົ່າ​ເຖິງ​ປັດຈຸ​
ບັນນີ້ພວກ​ເຮົາ ກໍ​ບໍ່​ໄດ້ຢາກໃຫ້ມີ​ສົງຄາມ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ​ນາງ ເຮ​ລີ ທີ່ໄດ້
​ກ່າວ​ຕໍ່ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸກ​ເສີນ​ ຂອງ​ສະພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ.
​ແຕ່​ວ່າ ທ່ານ​ນາງກໍ​ໄດ້ເຕືອນວ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ ມັນ​ມີ​ສົງຄາມ, ກໍຈະເປັນ​ຍ້ອນການ
​ສືບ​ຕໍ່​ກະທຳແບບຮຸກຮານ ເຊັ່ນການຍິງ​ທົດ​ລອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ນີ້.

ທ່ານ​ນາງ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ເສີມ​ອີກ​ວ່າ “​ແລະ​ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ສົງຄາມ​ມາ​ຮອດ​ແລ້ວ​ນັ້ນ ຈະ​ບໍ່
​ຜິດພາດ​ດອກ​ທີ່​ວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງເກົາຫຼີ​ເໜືອນັ້ນ​ ຈະຖືກທຳລາຍໃນທີ່ສຸດ.”

ພວກຜູ້ຄົນກຳລັງຊົມຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຜ່ານທາງໂທລະພາບ, ທີ່ສະຖານີລົດໄຟ ໃນໂຊລ, ເກົາຫຼີໃຕ້, 30 ພະຈິກ 2017.
ພວກຜູ້ຄົນກຳລັງຊົມຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຜ່ານທາງໂທລະພາບ, ທີ່ສະຖານີລົດໄຟ ໃນໂຊລ, ເກົາຫຼີໃຕ້, 30 ພະຈິກ 2017.

ທ່ານ​ນາງ​ຍັງ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ປະເທດ​ສະມາຊິກ​ຂອງອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ໃຫ້​ຕັດ
​ສາຍ​ພົວພັນ​ກັບພຽງ​ຢາງ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ທຸກ​ປະ​ເທດ​ ຄວນ​ຈະ​ຕັດສາຍ​ພົວພັນ​ທາງ​
ການ​ທູດ​ກັບເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ແລະ​ຈຳກັດ​ການພົວພັນທາງ​ທະຫານ ດ້ານ​ວິທະຍາສາດ
ດ້ານ​ເທັກ​ຕິກ ຫຼື ​ການຮ່ວມມື​ທາງ​ການ​ພານິດ​ນຳ.”

ທ່ານ​ນາງ​ເຮ​ລີ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ​
ຄູ່​ຕຳ​ແໜ່​ງຝ່າຍ​ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ໃນການໂອ້ລົມທາງ​ໂທລະສັບ​ໃນມື້ດຽວກັນນັ້ນວ່າ ​
ມັນເຖິງ​ເວລາ​ແລ້ວ​ທີ່ທາງປັກ​ກິ່ງ ທີ່ຈະ​ຕ້ອງຢຸດເຊົາການ​ສົ່ງ​ນຳ​ມັນເຊື້ອໄຟ ​ໄປ​ໃຫ້​
ເກົາຫຼີ​ເໜືອ.

ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “​ໃນ​ປີ 2003 ຈີນ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຢຸດ​ສົ່ງ​ນຳ​ມັນ​ໄປ​ໃຫ້​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ
ບໍ່​ດົນ​ຫຼັງ​ຈາກເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ໂຕະ​ເຈລະຈາ.”

ພວກຜູ້ຄົນກຳລັງຊົມຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຜ່ານທາງໂທລະພາບ, ທີ່ສະຖານີລົດໄຟ ໃນໂຊລ, ເກົາຫຼີໃຕ້, 30 ພະຈິກ 2017.
ພວກຜູ້ຄົນກຳລັງຊົມຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຜ່ານທາງໂທລະພາບ, ທີ່ສະຖານີລົດໄຟ ໃນໂຊລ, ເກົາຫຼີໃຕ້, 30 ພະຈິກ 2017.

​ໃນ​ເດືອນກັນຍາ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ສະພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ໄດ້​ລົງ
​ໂທດ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ ຢ່າງ​ໜັກ ທີ່​ແນ​ເປົ້າໝ​າຍ​ໃສ່ ເພື່ອ​ຕັດເສັ້ນຊີວິດທາງດ້ານ
ການ​ເງິນ​ແລະ​ເຊື້ອໄຟຕໍ່​ໂຄງການ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍແລະລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ
ຂອງເກົາຫລີເໜືອ. ຮວມຢູ່ໃນ​ມາດ​ຕະການ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ນຶ່ງ​ໃນ​ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ການຕັດ
1 ສ່ວ​ນ 3 ຂອງ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ ນ້ຳມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ, ພ້ອມ​ທັງ​ການ​ຫຼຸດ​ລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ
ໃນການສົ່ງແກັສ ນ້ຳມັນ​ກາ​ຊວນ ​ແລະ​ນ້ຳມັນ​ເຄື່ອງທີ່​ເກົາຫຼີເໜືອ​ສາມາດ​ນຳ​ເຂົ້າ
ໄດ້​ນັ້ນ.

​ໃນ​ການ​ຂຽນ​ລົງໃນທວິດ​ເຕີ້ ​ໃນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ​ ທຣໍາ ເວົ້າ​ວ່າ
ທ່ານ​ໄດ້​ປະຕິຍານ​ທີ່​ຈະ​ທຳການ​ຕາມລຳພັງ​ຝ່າຍ​ດຽວ​ຮອບໃໝ່ ຕໍ່​ເກົາຫຼີເໜືອຊຶ່ງ​ເປັນ
ປະ​ເທດອັນທະພານ ໃນເອເຊຍ​ແຫ່ງ​ນີ້.

“ພວກ​ເຮົາ​ຢາກ​ເຮັດທຸກຢ່າງ ທີ່ພວກ​ເຮົາ​ສາມາດ​ຈະກົດ​ດັນ​ຢ່າງໜັກ​ທີ່​ສຸດຕໍ່​ເກົາຫຼີ​
ເໜືອ,” ​ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານ​ນາງ ຊານ​ດຣາ ຮັກ​ກາ​ບີ-​ແຊນ​ເດີ
​ໄດ້​ກ່າວ ໃນ​ການ​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ຂອງ​ວີ​ໂອ​ເອ ທີ່ວ່າ ທາງ​ລັດຖະບານ​ເຊື່ີອວ່າ ການ​ລົງ​
ໂທດ​ຄັ້ງ​ໃໝ່​ນີ້ຈະ​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນຫຼືບໍ່.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ພວກຜູ້ຄົນກຳລັງຊົມຂ່າວທາງໂທລະພາບ ທີ່ສະແດງໃຫ້ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະຜູ້ນຳເກົາຫຼີ ກິມ ຈົງອຶນ, ທີ່ສະຖານີລົດໄຟ ໃນໂຊລ, ເກົາຫຼີໃຕ້, 29 ພະຈິກ 2017.
ພວກຜູ້ຄົນກຳລັງຊົມຂ່າວທາງໂທລະພາບ ທີ່ສະແດງໃຫ້ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະຜູ້ນຳເກົາຫຼີ ກິມ ຈົງອຶນ, ທີ່ສະຖານີລົດໄຟ ໃນໂຊລ, ເກົາຫຼີໃຕ້, 29 ພະຈິກ 2017.

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