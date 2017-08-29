ເກົາຫລີເໜືອ ຍິງລູກສອນໄຟຂ້າມ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ເກົາຫລີເໜືອ ໄດ້ທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານມື້ນີ້ ທີ່ບິນຂ້າມຍີ່ປຸ່ນ
ລູກນຶ່ງ ທີ່ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ຄ້າຍຄືກັນກັບແຜນຍິງຂອງພຽງຢາງ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້
ທີ່ຈະຍິງໃສ່ເກາະ Guam ທີ່ເປັນດິນແດນຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃກ້ໆນັ້ນ ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້
ເກີດປະຕິກິລິຍາຮ້າຍແຮງຈາກຍີ່ປຸ່ນ ແລະພວກນຳອື່ນໆ.
ການຍິງເທື່ອນີ້ເປັນທີ່ເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນການທົດລອງເທື່ອທີສອງທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ
ຂອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ Hwasong 12 ໄລຍະກາງ ທີ່ສາມາດຍິງໄປເຖິງລະ
ຫວ່າງ 3,000 ຫາ 5,000 ກິໂລແມັດ ອີງຕາມຜູ້ຊ່ຽວຊານລູກສອນໄຟ ທ່ານ Jeffrey
Lewis ຫົວໜ້າຫ້ອງການເອເຊຍຕາເວັນອອກ ໂຄງການປອດນິວເຄລຍ ທີ່ສະຖາບັນ
Middlebury ສຶກສາສາກົນ ທີ່ລັດ California. ການທົດລອງທີ່ສຳເລັດເທື່ອທຳອິດ
ຂອງລູກສອນໄຟ Hwasong 12 ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນພຶດສະພາ.
ລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວ ໄດ້ບິນຂ້າມຍີ່ປຸ່ນປະມານ 10 ນາທີ ຫລັງຈາກຍິງ ໄດ້ແຕກອອກ
ເປັນສາມສິ້ນສ່ວນ ແລະຕົກລົງສູ່ທະເລປາຊິຟິກ ທາງພາກຕາເວັນອອກເຂດເໜືອເກາະ
ທີສຳຄັນຂອງຍີ່ປຸ່ນ Hokkkaido ອີງຕາມລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ.
ເສັ້ນທາງທີ່ກະຕຸ້ນ ເຮັດໃຫ້ດາວທຽມບອກເຖິງເຫດສຸກເສີນ ແກ່ສາທາລະນະຊົນບີ່ປຸ່ນ
ໄດ້ເຕືອນໃຫ້ຄົນຢູ່ໃນພາກເໜືອຂົງເຂດ Tohoku ພາກັນລົບລີ້ ເພາະວ່າອາດຖືກຜົນ
ກະທົບຈາກລູກສອນໄຟເກົາຫລີເໜືອ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີສິ້ນສ່ວນລູກສອນໄຟໄດ້ຕົກລົງມາ
ໜ້າດິນ.
ການຍິງຈາກລົດເຄື່ອນທີ່ ຈາກ Sunan ໃກ້ກັບສະໝາມບິນນາໆຊາດພຽງຢາງ ລູກສອນ
ໄຟໄດ້ບິນໄປຫຼາຍກວ່າ 2,700 ກິໂລແມັດ ຢູ່ສູງສຸດປະມານ 550 ກິໂລແມັດ ອີງຕາມທີ່
ປຶກສາທຳນຽບເກົາຫລີໃຕ້.
ການທົດລອງລູກສອນໄຟຫລາຍລູກຂອງເກົາຫລີເໜືອ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ຍິງຈາກລົດ
ເຄື່ອນທີ່ຫລາຍແຫ່ງຢູ່ທົ່ວປະເທດ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມລຳບາກຫລາຍຂຶ້ນ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ
ແນໃສ່ບ່ອນທີ່ເປັນຖານຍິງແຫ່ງນຶ່ງ.
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