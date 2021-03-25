ເກົາຫຼີເໜືອ ຍິງລູກສອນໄຟ ຂີປະນາວຸດ ສອງລູກ

ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ດຳເນີນອັນທີ່ປາກົດວ່າຈະເປັນການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະໃກ້ ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດມື້ນີ້, ເຊິ່ງເປັນການຍິງຄັ້ງທຳອິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນລະຫວ່າງລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ.
ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດສອງລູກທີ່ໄດ້ຕົກລົງຢູ່ນອກເຂດທະເລ ຍີ່ປຸ່ນ, ອີງຕາມນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ ໂຢຊິຮິເດະ ຊູກະ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟສອງລູກໄດ້ຖືກຍິງອອກຈາກແຂວງ ຮຳກີຢອງໃຕ້ ແລະ ໄດ້ເດີນທາງ 450 ກິໂລແມັດ ໃນຄວາມສູງ 60 ກິໂລແມັດ.
ຮ້ອຍເອກ ໄມຄ໌ ຄາຟກາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຊາສຳພັນຂອງກອງບັນຊາການ ອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ຂອງ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການຍິງດັ່ງກ່າວ ແລະ ພວມຕິດຕາມສະຖານະການຢູ່.
ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ “ກິດຈະກຳນີ້ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ວ່າໂຄງການອາວຸດຕ້ອງຫ້າມຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ປະເທດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ປະຊາຄົມນານາຊາດ. ຄຳໝັ້ນສັນ ຍາຂອງ ສະຫະລັດ ເພື່ອປ້ອງກັນສາທາລະນະລັດ ເກົາຫຼີ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນຍັງຄົງແຂງແກ່ນຢູ່ຄືເກົ່າ.”
ນີ້ແມ່ນການທົດລອງຄັ້ງທຳອິດຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ໃນຮອບປະມານນຶ່ງປີ, ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມເຂົາ ເຈົ້າໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟທີ່ນ້ອຍກວ່ານີ້ຫຼາຍລູກເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.
ການຍິງດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ແມ່ນກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການທົບທວນນະໂຍບາຍ ເກົາຫຼີເໜືອ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໄດ້ກ່າວຢ່າງຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມປາຖະໜາຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການຕິດຕໍ່ດ້ານການທູດກັບ ເກົາຫຼີເໜືອ.
ພຽງຢາງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການເຈລະຈາຈົນກວ່າ ສະຫະລັດ ຈະຍົກເລີກ “ນະໂຍບາຍທີ່ມຸ່ງຮ້າຍຂອງເຂົາເຈົ້າ,” ເຊິ່ງອ້າງເຖິງມາດຕະການລົງໂທດ, ການຊ້ອມລົບທາງທະ ຫານ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆຂອງ ສະຫະລັດ ຢູ່ໃນແຫຼມເກົາຫຼີ.
ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຍອມເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາດົນກວ່ານຶ່ງປີແລ້ວ ແລະ ເບິ່ງຄືວ່າຈະມີເຈຕະນາເພີ່ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ ວໍຊິງຕັນ.