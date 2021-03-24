ເກົາຫຼີເໜືອ ຍິງລູກສອນໄຟ ໄລຍະໃກ້ ຫຼາຍລູກ ຊຶ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໃນປີນີ້ ອີງຕາມລາຍງານ

ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ທຳການຍິງລູກຈະຫຼວດໄລຍະໃກ້ ເມື່ອສອງສາມວັນທີ່ຜ່ານມາ ອີງຕາມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ປາກົດວ່າ ເປັນກິດຈະກຳຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກສອນໄຟ ໃນປີນີ້ ຂອງພຽງຢາງ.
ໜັງສືພິມ ວໍໍຊິງຕັນໂພສທ໌ ໄດ້ລາຍງານກ່ອນໝູ່ກ່ຽວກັບການຍິງດັ່ງກ່າວນັ້ນໃນຕອນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ “ລູກສອນໄຟໄລຍະສັ້ນຫຼາຍລູກ” ໄດ້ຖືກຍິງຂຶ້ນ “ເມື່ອທ້າຍອາທິດແລ້ວນີ້” ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສະໜອງລາຍລະອຽດໃດໆຕື່ມອີກ.
ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງການ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສໃນຄະນະລັດຖະບານສະຫະລັດ ໄດ້ຢືນຢັນແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ກິດຈະກຳດ້ານການທະຫານ” ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ “ລະບົບໄລຍະໃກ້.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ ກ່າວວ່າ “ມັນເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການທົດລອງແບບນີ້ທີ່ປົກກະຕິ ທີ່ວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອຈະເຮັດ.”
ມັນກໍບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ລູກສອນໄຟປະເພດໃດທີ່ໄດ້ຖືກທົດລອງ ໃນເວລາທີ່ພວກມັນໄດ້ຍິງຂຶ້ນ ຫຼືພວກມັນບິນໄປໄກຊ່ຳໃດ. ແຕ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ການຍິງນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຖືກຫ້າມໂດຍມະຕິການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອດຳເນີນກິດຈະການດ້ານລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ.