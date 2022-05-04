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ວັນພຸດ, 04 ພຶດສະພາ 2022
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ເກົາຫຼີເໜືອ ຍິງອັນທີ່ເປັນໄປໄດ້ ຄືຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້

ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ກິມ ຈົງ ອຶນ ກຳລັງເບິ່ງການທົດລອງຍິງ ອາວຸດນຳວິຖີ ຍຸດທະວິທີ ຢູ່ໃນພາບຖ່າຍທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸວັນ ທີ່ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນວັນທີ 16 ເມສາ 2022, ໂດຍອົງການສູນກາງຂ່າວຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຫຼື KCNA.

ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຍິງຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ຕາມທີ່ຍີ່ປຸ່ນແລະເກົາ ຫຼີໃຕ້ ໄດ້ລາຍງານ ຊຶ່ງເປັນຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ໃນການທົດລອງຫຼາຍຮອບ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງເກົາຫຼີເໜືອນັ້ນ ບໍ່ພໍໃຈ ແລະໄດ້ດຶງດູດການປະນາມຢ່າງໜັກແໜ້ນຈາກສະຫະລັດ.

ກອງທັບຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ ຈາກພື້ນທີ່ ຊູນານໃກ້ກັບນະຄອນຫຼວງພຽງຢາງ. ອັນນັ້ນເປັນສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງສະໜາມບິນສາກົນ ຈາກຈຸດບ່ອນທີ່ໄດ້ມີການຍິງຫຼາຍຄັ້ງ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.

ຂີປະນາວຸດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ບິນໄປປະມາ 470 ກິໂລແມັດ ໂດຍມີລະດັບຄວາມສູງທີ່ສຸດປະມານ 780 ກິໂລແມັດ ອີງຕາມຖະແຫລງການຈາກຫົວໜ້າເສນາທິການຮ່ວມຂອງເກົາຫຼີໃຕ້. ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ສະໜອງໂຕເລກທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

ໂຕເລກເຫຼົ່ານັ້ນ ສະເໜີແນະວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນການຍິງລັດສະໝີໄກ. ບໍ່ມີລາຍລະ ອຽດໃດໆຕື່ມອີກ. ເກົາຫຼີເໜືອ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຈະບໍ່ປະກາດການຍິງຂອງຕົນ ໃນສື່ມວນຊົນຂອງທາງການ ຈົນກວ່າຫຼັງຈາກນຶ່ງວັນ.

ການທົດລອງດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນຫຼາຍວັນ ກ່ອນໜ້າທີ່ປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງ. ທ່ານຢູນ ຊຸກ-ຢຽລ ອະດີດຫົວໜ້າໄອຍາການ ອະ​ນຸລັກນິຍົມ ໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ຈະເອົາແນວທາງທີ່ເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຕໍ່ພຽງຢາງ.

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