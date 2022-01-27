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ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຕື່ມ​ອີກ 2 ລູກ ເຮັດ​ໃຫ້​ເດືອນນີ້ ກາຍ​ເປັນ​ເດືອນ​ທີ່​ມີ​ການ​ທົດ​ລອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ

​ຜູ້​ຄົນ​ພວມ​ເບິ່ງ​ລາຍ​ການ​ຂ່າວ​ທາງໂທ​ລະ​ພາບ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ທີ່​ສ​ະ​ຖາ​ນີ​ລົດ​ໄຟ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ໂຊ​ລ ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 25 ມັງ​ກອນ 2022.

ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອໄດ້ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ຕື່ມ​ອີກ 2 ລູກ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ເຮັດ​ເດືອ​ນ​ມັງ​ກອນກາຍເປັນ​ເດືອນ​ທີ່​ມີ​ການ​ຍິງ​ລູກ​ສອນໄຟ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ​ເທົ່າ​ທີ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ.

ກອງ​ທັບ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ກ່າວ​ວ່າ ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ໄດ້​ຍິງ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ຄາດ​ກັນ​ວ່າ ເປັນ​ລູກ​ສອນໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ໄລ​ຍະ​ໃກ້ 2 ລູກ ອອກ​ສູ່​ທະ​ເລ ນອກ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ ທາງ​ກ້ຳ​ຕ​າ​ເວັນ​ອອກຂອງ​ຕົນ ປະ​ມານ 8 ໂມງ​ເຊົ້າ ຕາມ​ເວ​ລາ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

ກອງ​ທັບ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້​ກ່າ​ວ​ວ່າ ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ທັງສອງ​ໄດ້​ຍິງ​ຂຶ້ນ ​ຈາກ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ໃກ້ໆ​ເມືອງ​ຮາມ​ຮຸງ (Hamhung) ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເມືອງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ກ້ຳ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ແລະ​ບິນ​ໄປ​ໄກ​ປະ​ມານ 190 ກິ​ໂລ​ແມັດ ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ສູງ 20 ກິ​ໂລ​ແມັດ.

ໃນ​ເດືອນນີ້ ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ທົດ​ລອງ 6 ເທື່ອ ໂດຍ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ ອອກສູ່​ທະ​ເລ​ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 10 ລູກ. ອີງ​ຕາມ​ພວກ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ​ແລ້ວ ນັ້ນ​ແມ່ນການ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ພາຍ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ນຶ່ງ​ເດືອນ ຖ້າ​ນັບ​ທັງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ນຳ​ວິ​ຖີ​ຫຼືລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຄ​ຣູ​ສ.

ຄວາມ​ບ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ປາ​ກົດ​ວ່າ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ສ່ວນ​ນຶ່ງນັ້ນ ແມ່ນ​ແນ​ໃສ່​ເພື່ອສ້າງ​ຄວາມກົດ​ດັນ​ຕໍ່ສະ​ຫະ​ລັດ​ ແລະ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງໃຫ້​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ທາງ​ດ້ານ​ນິວ​ເຄ​ລຍ.

ທ່ານ​ມາກ ແລມ​ເບີດ (Mark Lambert) ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ​ຊ່ວຍ​ວ່າ​ການ ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ຍີ່​ປຸ່ນແລະ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ​ຈະ​ “ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ທຸກ​ແຫ່ງ” ແລະ “ເຈ​ລະ​ຈາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ຫຍັງ​ກໍ​ໄດ້” ກັບ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ.

ທ່ານ​ແລມ​ເບີດ ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໃນການ​ສົນ​ທະ​ນາ ​ທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນທາງ​ອອນ​ລາຍ​ນ໌ ໂດຍ​ສູນ​ກາງຍຸດ​ທະ​ສາດ​ແລະ​ການ​ສຶກ​ສາ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ກັນ​ຢ່າງ​ຈິງ​ຈັງ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປົດ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ແລະ​ຖ້າ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ເຕັມ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ຈັ່ງ​ຊັ້ນ ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຕ່າງໆ​ສາ​ມາດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້.”

ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ ​ກ່ອນ​ອື່ນຄວນ​ເປັນ​ຜູ້ໃຫ້​ການ​ຜ່ອນ​ຜັນ​ທາງ​ດ້ານ​ທະ​ຫານ​ ແລະ​ເສດ​ຖະ​ກິດ.”

ເກົ​າ​ຫຼີ​ເໜືອ​ອາດ​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຫຼາຍໆ​ຢ່າງ ​ໃນ​ການ​ທົດ​ລອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ຮວມ​ທັງ ເພື່ອໃຫ້​ຜູ້​ນຳກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ເພື່ອ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຂອງ​ອາ​ວຸດ​ຊະ​ນິດ​ໃໝ່ ແລະ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການສະ​ກັດ​ກັ້ນ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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