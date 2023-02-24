ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີຍຸດທະວິທີໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ໂດຍສືບຕໍ່ລະດັບການຍິງທີ່ວ່ອງໄວຂອງພວກເຂົາ, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາໄດ້ກ່າວໂຈມຕີ ສະຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດຂອງເຂົາເຈົ້າສຳລັບການເພີ້ມທະວີຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງທະຫານ.
ລູກສອນໄຟນຳວິຖີ ຮວາຊາລ-2 (Hwasal-2) ສີ່ລູກ ໄດ້ບິນ 2,000 ກິໂລແມັດໃນປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງ ແລະ 50 ນາທີ ກ່ອນຕົກຖືກ “ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໜ້າ” ໃນທະເລນອກຊາຍຝັ່ງຕາເວັນອອກຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວສູນກາງເກົາຫຼີ.
“ການຝຶກຊ້ອມແມ່ນຈະແຈ້ງສະແດງໃຫ້ເຫັນອີກເທື່ອນຶ່ງວ່າ ທ່າທີໃນກຳລັງສູ້ລົບນິວເຄລຍຂອງ ສປປ ເກົາຫຼີ ແມ່ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເພີ້ມຂຶ້ນໃນທຸກໆດ້ານກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການໂຈມຕີຕ້ານຄືນຕໍ່ກຳລັງທີ່ເປັນປໍລະປັກ” ອີງການຂ່າວສູນກາງຂອງເກົາຫຼີເໜືອກ່າວຕື່ມ ໂດຍໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ຢ່າງເປັນທາງການຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນເກົາຫຼີ.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ ປົກກະຕິແລ້ວ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ມັກຈະປະກາດແຈ້ງເຕືອນເວລາທີ່ເກົາຫຼີເໜືອຍິງລູກສອນໄຟນັ້ນ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າແມ່ນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄຳຖາມວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ກວດພົບການຝຶກຊ້ອມຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີດັ່ງກ່າວຫຼືບໍ່.
ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງຕໍ່ການກ່າວອ້າງຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ກ່ຽວກັບ ລູກສອນໄຟນຳວິຖີ, ໂດຍປາສະຈາກການລະບຸວ່າພາກສ່ວນໃດຂອງມັນແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ.