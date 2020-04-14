ເກົາຫຼີເໜືອ ຍິງລູກສອນໄຟ ຂົ່ມຂູ່ ກ່ອນໜ້າການເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ໃນເກົາຫຼີໃຕ້

ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟໄລຍະໄກ້ຫຼາຍລູກໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຊຶ່ງເປັນ
ທ້າທາຍທາງທະຫານເທື່ອຫລ້າສຸດທີ່ມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ກ່ອນໜ້າການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງ ຊາດທີ່
ສຳຄັນ ຢູ່ໃນເກົາຫຼີໃຕ້ທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານ.
ລູກສອນໄຟຈຳນວນນຶ່ງປາກົດວ່າ ເປັນລູກສອນໄຟນຳວິຖີໄລຍະໃກ້ ທີ່ໄດ້ຍິງຈາກຝັ່ງ
ທະເລກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໃນຂະນະທີ່ລູກສອນໄຟອື່ນໆ ອາດເປັນລູກ
ສອນໄຟທີ່ຍິງຈາກອາກາດ ລົງມາໃສ່ພື້ນດິນຈາກເຮືອບິນລົບ ອີງ ຕາມພວກເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້.
ຢູ່ໃນສານສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ປະທານເສນາທິການຮ່ວມຂອງກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່າວວ່າ ຕົນ
ຍັງສືບຕໍ່ຊັ່ງຊາເບິ່ງການຍິງເຫຼົ່ານີ້ຢູ່.
ເກົາຫຼີເໜືອ ຊຶ່ງໄດ້ທົດລອງລູກສອນໄຟໄລຍະໃກ້ຫ້າເທື່ອໃນປີນີ້ ມັກຈະທຳ ການທ້າ
ທາຍເກາະຜິດທາງທະຫານ ກ່ອນໜ້າການເລືອກຕັ້ງໃນເກົາຫຼີໃຕ້ ໂດຍມີຈຸດປະສົງ
ເພື່ອຈະໃຊ້ອິດທິພົນຕໍ່ການປ່ອນບັດ ຫຼືກົດດັນລັດຖະບານໂຊລ. ໃນວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້
ຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ຈະເລືອກເອົາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຂອງ ປະເທດ 300 ຄົນ. ຜົນ
ຂອງການເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍຕັດສິນກ່ຽວກັບທິດທາງ ສຳລັບເຄິ່ງສະໄໝທີ
ສອງຂອງປະທານາທິບໍດີ ມູນ ແຈ-ອິນ ທີ່ຈະຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຫ້າປີນັ້ນ.
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