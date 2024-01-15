ເກົາຫຼີເໜືອກ່າວວ່າ ຕົນທໍາການທົດລອງ ລູກສອນໄຟໄລຍະກາງ ​ໃຊ້ເຊື້ອໄຟແຂງ ທີ່ມີຫົວລົບ ຄວາມໄວກວ່າສຽງ

ເກົາຫຼີເໜືອກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟທີ່ໃຊ້ເຊື້ອໄຟແຂງໄລຍະກາງຄັ້ງໃໝ່ ທີ່ມີຫົວລົບພ້ອມກັບຄວາມໄວກວ່າສຽງ, ໃນຂະນະທີ່ເກົາຫຼີເໜືອ ຊອກ ສະແຫວງຫາອາວຸດທີ່ມີຄວາມຮ້າຍແຮງເພີ້ມຂຶ້ນ ທີ່ຍາກຈະກວດຫາໄດ້ ໂດຍອອກແບບມາເພື່ອໂຈມຕີເປົ້າໝາຍໃນພາກພື້ນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຂອງສະຫະລັດ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.
ລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວທາງການຂອງເກົາຫລີເໜືອໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ຫລັງຈາກກອງທັບຂອງເກົາຫລີໃຕ້ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ກວດພົບການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຄັ້ງທຳອິດ ໃນປີ 2024 ຂອງເກົາຫລີເໜືອ.
ການຍິງດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນສອງເດືອນ ລຸນຫຼັງເກົາຫຼີເໜືອກ່າວວ່າ ພວກເຂົາປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການທົດລອງລູກສອນໄຟໄລຍະກາງທີ່ນໍາໃຊ້ເຊື້ອໄຟແຂງ, ເຊິ່ງໄດ້ສະທ້ອນເຖິງການຜັກດັນເພື່ອສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານອາວຸດຍຸດໂທປະກອນທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຖານທັບທະຫານຂອງສະຫະລັດຢູ່ເກາະກວມ ແລະ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.
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