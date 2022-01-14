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ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟອີກ ຫຼັງຈາກສະຫະລັດ ອອກມາດຕະການຂວໍ້າບາດຄັ້ງໃໝ່

ຜູ້ຄົນກຳລັງເບິ່ງຂ່າວໂທລະພາບ ທີ່ລາຍງານກ່ຽວກັບການຍິງລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຢູ່ສະຖານີລົດໄຟ ໃນນະຄອນຫຼວງໂໍຊລ, ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້, ວັນທີ 12 ມັງກອນ 2022.

ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຍິງອັນທີ່ເບິ່ງກັນວ່າ ເປັນລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດອີກ 2 ລູກ ອີງຕາມລາຍງານຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ໃນວັນສຸກມື້ນີ້, ເຊິ່ງເປັນການຍິງ ລູກສອນໄຟ ຄັ້ງທີສາມຂອງພຽງຢາງ ​ນັບ​ແຕ່​ປີ​ໃໝ່​ມາ.

ການຍິງດັ່ງ​ກ່າວ ມີຂຶ້ນໃນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ລຸນຫຼັງທີ່ມີການເຕືອນຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ​ທີ່​ຈະ​ເອົາ​ມາດ​ຕະ​ການຕອບໂຕ້ທີ່ “​ແຮງຂຶ້ນ” ໃນການຂວໍ້າບາດຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ.

ກອງທັບຂອງເກົາຫຼີໃຕ້, ​ເຊິ່ງ​ໄດ້ຕິດຕາມ​ເບິ່ງການຍິງ ຢ່າງໃກ້ຊິດນັ້ນ ກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟ 2 ລູກ ເຊິ່ງສັນນິດຖານວ່າເປັນລູກສອນໄຟໄລ ຍະໃກ້ ຈາກແຂວງ​ປີ​ຢອນ​ການ​ເໜືອ ໃນຕອນບ່າຍຂອງມື້ວັນສຸກນີ້.

ໃນກ່ອນໜ້ານີ້, ອົງການຂ່າງກຽວໂດຂອງຍີ່ປຸ່ນລາຍງານວ່າ ການທົດລອງໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນລູກ ສອນໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດດ່ຽວ ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນໄດ້ຕົກລົງຢູ່ບໍລິເວນນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດຂອງຍີປຸ່ນ.

ເຫດ​ຜົນ​ໃນຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ ລະຫວ່າງການລາຍງານຂອງຍີປຸ່ນ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ແມ່ນຍັງ​ບໍ່​ເປັນ​ທີ່ແຈ່ມແຈ້ງ.

ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້​ທຳການທົດລອງລູກສອນໄຟໄປແລ້ວ 4 ລູກໃນລະຫວ່າງການຍິງສາມຄັ້ງ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 10 ມື້ ທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງເປັນບາດກ້າວທີ່ຫວນ​ຄິດເຖິງ​ເມື່ອປີ 2017 ເວ​ລາຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້​ຕົກລົງສູ່​ຈຸດຕໍ່າ​ສຸດ.

ການທົດລອງສອງຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ​ແມ່ນກ່ຽວພັນກັບສິ່ງທີ່ເກົາຫຼີເໜືອອ້າງວ່າ ເປັນລູກສອນໄຟຄວາມໄວກວ່າສຽງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ນັກວິເຄາະດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງກ່າວວ່າ ບາງທີເກົາຫຼີເໜືອເວົ້າເກີນຄວາມເປັນ ຈິງກ່ຽ​ວ​ກັບຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟກໍຕາມ, ແຕ່ອາວຸດດັ່ງກ່າວ ມີທ່າ​ທາງວ່າ ຈະ​ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ລະບົບກວດຈັບ ແລະສະກັດກັ້ນ ​ຂອງລູກສອນໄຟສະຫະລັດ.

ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ມັນເປັນລູກສອນໄຟແບບໃດ ທີ່ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ທຳການທົດລອງ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້. ໂດຍປົກກະຕິ ເກົາຫຼີເໜືອຈະບໍ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃດໆຈົນກວ່າຈະມີການເຜີຍແຜ່ ໃນລາຍງານຂອງໜັງສືພິມລັດຖະບານ ໃນມື້ຕໍ່ມາ.

ໃນອາທິດນີ້, ສະຫະລັດ ໄດ້ອອກມາປະ​ນາມການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຮຸນແຮງກວ່າປົກກະຕິ, ນອກຈາກນັ້ນ ສະຫະລັດຍັງໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຝ່າຍດຽວ ຕໍ່ຊາວເກົາຫຼີເໜືອ 5 ຄົນ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ເປັນຜູ້ຈັດຫາອຸປະກອນສໍາລັບໂຄງການອາວຸດຂອງລັດຖະບານພຽງຢາງ.

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