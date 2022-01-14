ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟອີກ ຫຼັງຈາກສະຫະລັດ ອອກມາດຕະການຂວໍ້າບາດຄັ້ງໃໝ່

ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຍິງອັນທີ່ເບິ່ງກັນວ່າ ເປັນລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດອີກ 2 ລູກ ອີງຕາມລາຍງານຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ໃນວັນສຸກມື້ນີ້, ເຊິ່ງເປັນການຍິງ ລູກສອນໄຟ ຄັ້ງທີສາມຂອງພຽງຢາງ ນັບແຕ່ປີໃໝ່ມາ.
ການຍິງດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນໃນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ລຸນຫຼັງທີ່ມີການເຕືອນຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ຈະເອົາມາດຕະການຕອບໂຕ້ທີ່ “ແຮງຂຶ້ນ” ໃນການຂວໍ້າບາດຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ.
ກອງທັບຂອງເກົາຫຼີໃຕ້, ເຊິ່ງໄດ້ຕິດຕາມເບິ່ງການຍິງ ຢ່າງໃກ້ຊິດນັ້ນ ກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟ 2 ລູກ ເຊິ່ງສັນນິດຖານວ່າເປັນລູກສອນໄຟໄລ ຍະໃກ້ ຈາກແຂວງປີຢອນການເໜືອ ໃນຕອນບ່າຍຂອງມື້ວັນສຸກນີ້.
ໃນກ່ອນໜ້ານີ້, ອົງການຂ່າງກຽວໂດຂອງຍີ່ປຸ່ນລາຍງານວ່າ ການທົດລອງໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນລູກ ສອນໄຟຂີປະນາວຸດດ່ຽວ ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນໄດ້ຕົກລົງຢູ່ບໍລິເວນນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດຂອງຍີປຸ່ນ.
ເຫດຜົນໃນຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ ລະຫວ່າງການລາຍງານຂອງຍີປຸ່ນ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ແມ່ນຍັງບໍ່ເປັນທີ່ແຈ່ມແຈ້ງ.
ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ທຳການທົດລອງລູກສອນໄຟໄປແລ້ວ 4 ລູກໃນລະຫວ່າງການຍິງສາມຄັ້ງ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 10 ມື້ ທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງເປັນບາດກ້າວທີ່ຫວນຄິດເຖິງເມື່ອປີ 2017 ເວລາຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຕົກລົງສູ່ຈຸດຕໍ່າສຸດ.
ການທົດລອງສອງຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນກ່ຽວພັນກັບສິ່ງທີ່ເກົາຫຼີເໜືອອ້າງວ່າ ເປັນລູກສອນໄຟຄວາມໄວກວ່າສຽງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ນັກວິເຄາະດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງກ່າວວ່າ ບາງທີເກົາຫຼີເໜືອເວົ້າເກີນຄວາມເປັນ ຈິງກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງລູກສອນໄຟກໍຕາມ, ແຕ່ອາວຸດດັ່ງກ່າວ ມີທ່າທາງວ່າ ຈະສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ລະບົບກວດຈັບ ແລະສະກັດກັ້ນ ຂອງລູກສອນໄຟສະຫະລັດ.
ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ມັນເປັນລູກສອນໄຟແບບໃດ ທີ່ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ທຳການທົດລອງ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້. ໂດຍປົກກະຕິ ເກົາຫຼີເໜືອຈະບໍ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃດໆຈົນກວ່າຈະມີການເຜີຍແຜ່ ໃນລາຍງານຂອງໜັງສືພິມລັດຖະບານ ໃນມື້ຕໍ່ມາ.
ໃນອາທິດນີ້, ສະຫະລັດ ໄດ້ອອກມາປະນາມການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຮຸນແຮງກວ່າປົກກະຕິ, ນອກຈາກນັ້ນ ສະຫະລັດຍັງໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຝ່າຍດຽວ ຕໍ່ຊາວເກົາຫຼີເໜືອ 5 ຄົນ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ເປັນຜູ້ຈັດຫາອຸປະກອນສໍາລັບໂຄງການອາວຸດຂອງລັດຖະບານພຽງຢາງ.
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