ເກົາຫຼີເໜືອ ຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟອີກ ແລະກ່າວຫາ ເກົາຫຼີໃຕ້ວ່າ ເປັນປໍລະປັກ

ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ທຳການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟອີກຄັ້ງນຶ່ງໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຊຶ່ງເປັນເທື່ອທີສາມພາຍໃນເດືອນນີ້. ການຍິງທົດລອງດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ ກ່ອນທີ່ເອກອັກຄະລັດ ຖະທູດຂອງເກົາຫຼີເໜືອຂຶ້ນກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ອົງການສະປະ ຊາຊາດ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວຫາເກົາຫຼີໃຕ້ວ່າ ສະແດງຄວາມບໍ່ເປັນມິດ.
ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟໄປສູ່ທະເລ ນອກແຄມຝັ່ງດ້ານຕາເວັນອອກຂອງຕົນ ໃນເວລາປະມານ 6:40 ໂມງ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ອີງຕາມກອງທັບຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ຕິດຕາມເບິ່ງການຍິງທົດລອງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງຍີປຸ່ນ ກ່າວວ່າ ການທົດລອງດັ່ງກ່າວ ປາກົດວ່າພົວພັນກັບລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຊະນິດແບບລູກດຽວ.
ກອງທັບຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟນີ້ “ຄາດກັນວ່າເປັນຊະນິດໄລຍະໃກ້” ແລະໄດ້ຍິງຂຶ້ນຈາກເມືອງມູພຽງຣີ (Mupyong-ri) ໃນແຂວງຈາກັງ (Ja-gang) ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຊຶ່ງເຂດດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍລິເວນດຽວກັນກັບທີ່ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ ໃນເດືອນກໍລະກົດປີ 2017.
ນັບແຕ່ໄດ້ເລີ້ມການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບຄືນໃນປີ 2019 ຊຶ່ງເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟ 2 ລູກໃນເວລານັ້ນ. ການຍິງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພົວພັນກັບລູກສອນໄຟໄລຍະໃກ້ ຊຶ່ງຫຼາຍໆລູກແມ່ນມາຈາກລະບົບທີ່ສາມາດຍິງໄດ້ພ້ອມກັນໃນເວລາດຽວ.
ການຍິງພຽງລູກດຽວ ອາດເປັນຮ່ອງຮອຍທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເປັນລູກສອນໄຟໄລຍະໄກ ນັ້ນຄືການຄາດຄະເນ ຂອງພວກນັກວິເຄາະບາງຄົນ ໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຍັງບໍ່ມີຫຼັກຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເປັນລູກສອນໄຟຊະນິດນັ້ນ. ເກົາຫຼີເໜືອບໍ່ໄດ້ປະກາດໃຫ້ຊາບ ກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດ ຂອງອາວຸດທີ່ຕົນໄດ້ຍິງທົດລອງ ຈົນຮອດຕອນເຊົ້າທີ່ຕິດຕາມມາ ຈຶ່ງໄດ້ມີການປະກາດໂດຍສື່ມວນຊົນຂອງລັດຖະບານ.
ຂ່າວກ່ຽວກັບການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງເກົາຫຼີເໜືອປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວຄຳປາໄສ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ. ໃນຄຳປາໄສຂອງທ່ານນັ້ນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດເກົາຫຼີເໜືອ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານກິມ ຊອງ ໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ໂຄງການລູກສອນໄຟນິວເຄລຍຂອງປະເທດທ່ານ ໂດຍເອີ້ນວ່າ ເປັນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ “ນະໂຍບາຍທີ່ເປັນປໍລະປັກ” ຂອງສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້.
ທ່ານກິມ ຊອງ ກ່າວວ່າ “ບໍ່ມີໃຜສາມາດປະຕິເສດໄດ້ຕໍ່ສິດທິອັນຖືກຕ້ອງຊອບທຳ ສຳລັບ (ເກົາຫຼີເໜືອ) ທີ່ຈະພັດທະນາ ທົດລອງ ຜະລິດ ແລະມີໄວ້ໃນຄວາມຄອບຄອງລະບົບອາວຸດ ທີ່ທຽບເທົ່າກັບປະເທດອື່ນໆ ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນຄວາມຄອງຄອງຫຼືກຳລັງຢູ່ໃນການພັດທະນາໂດຍ” ສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້.
ນອກນັ້ນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດເກົາຫຼີເໜືອ ຍັງໄດ້ປະນາມ ການມິີໜ້າ ຂອງກຳລັງທະຫານສະຫະລັດໃນເກົາຫຼີໃຕ້ ການຊ້ອມລົບຮ່ວມ ລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບເກົາຫຼີໃຕ້ແລະການເສີມສ້າງແສນຍານຸພາບທາງທະຫານຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ເມື່ອໄວໆມານີ້.
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