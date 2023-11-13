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ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ​ໂຈມ​ຕີ​ກອງ​ບັນ​ຊາ​ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ ​ກອງ​ປະ​ຊຸມທີ່​ໂຊ​ລ

ແຟ້ມ - ທີ່​ເຫັນ​ນັ້ນ ​ແມ່ນທຸງ​ຊາດ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ປິວ​ສະ​ບັດຢູ່​ເທິງ​​ຫໍ​ຄອຍ ທີ່​ບ້ານກີ​ຈັງ​ດົງ (Gijungdong) ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ແນມ​ຈາກ​ຫໍ​ສັງ​ເກດ​ການ​ ໃນ​ເຂດ​ປອດ​ທະ​ຫານ ທີ່​ບ້ານ​ປາ​ຈູ ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 7 ກຸມ​ພາ 2023.
ແຟ້ມ - ທີ່​ເຫັນ​ນັ້ນ ​ແມ່ນທຸງ​ຊາດ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ປິວ​ສະ​ບັດຢູ່​ເທິງ​​ຫໍ​ຄອຍ ທີ່​ບ້ານກີ​ຈັງ​ດົງ (Gijungdong) ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ແນມ​ຈາກ​ຫໍ​ສັງ​ເກດ​ການ​ ໃນ​ເຂດ​ປອດ​ທະ​ຫານ ທີ່​ບ້ານ​ປາ​ຈູ ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 7 ກຸມ​ພາ 2023.

ເກົ​າ​ຫຼີ​ເໜືອ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້​ ໃຫ້​ຍຸບກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ​ກຳ​ລັງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊ​າ​ຊາດ ໂດຍ​ເອີ້ນ​ວ່າ “ເປັນ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສົງ​ຄາມ ​ທີ່​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ” ຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຊຶ່ງ​ກຳ​ນົດ​ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ໃນ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ພາຍ​ໃນ​ທ້າຍ​ອາ​ທິດນີ້ ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ສູນ​ກາ​ງຂອງ​ທາງ​ການ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອລາຍ​ງານ ອີງ​ຕາມຣອຍ​ເຕີ້.

ກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ​ກຳ​ລັງ​ສະ​ຫ​ະ​ປະ​ຊາ​ຊາດຫຼື UNC ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ນຳ​ພາ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ເປັນ​ກອງ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະ​ກຳ​ກັບ​ນຳ​ກິດ​ຈະ​ການ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ປອດ​ທະ​ຫານລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ເກົາ​ຫຼີ ຊຶ່ງ​ໃນ​ທາງ​ເທັກ​ນິກ​ແລ້ວ​ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ພາ​ວະ​ສົງ​ຄາມ.

ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້​ກ່າວ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້​ວ່າ ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ແລະ​ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ພ້ອມ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ອື່ນໆ ຂອງກອງ​ບັນ​ຊ​າ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ຈະ​ພົບ​ປະ​ກັນ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານມື້​ອື່ນ​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ໂຊ​ລ ເພື່ອ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ພຽງ​ຢາງ​ຢຸດ​ເຊົາ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ຕົນ​ເອີ້ນ​ວ່າ “ກິດ​ຈະ​ການ​ທີ່​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ” ແລະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ມະ​ຕິ​ຕ່າງໆ ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ.

ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ສູນ​ກາງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ຊຶ່ງ​ກ່າວ​ອ້າງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຫຼຸດ​ກຳ​ລັງ​ອາ​ວຸດ​ແລະ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສ​ປ​ປ ເກົາ​ຫຼີ ຍັງ​ໄດ້​ຕ້ອງ​ຕິ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ ຊຶ່ງ​ມີ​ກຳ​ນົດ​ຈະ​ຖືກ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ສຳ​ລັບ​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ ທີ່​ເກີດ​ເຫດ​ການ​ສຸກ​ເສີນ​ຢູ່​ໃນ​ແຫຼມ​ເກົາ​ຫຼີ.

ສ​ປ​ປ ເກົາ​ຫຼີ ແມ່ນ​ຫຍໍ້​ມາ​ຈາກ​ຊື່​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ຄື​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ປະ​ຊາ​ທະ​ປະ​ໄຕ​ປະ​ຊ​າ​ຊົນ​ເກົາ​ຫຼີ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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