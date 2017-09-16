ຜູ້ນຳ ເກົາຫຼີເໜືອ ກ່າວວ່າ ໂຄງການນິວເຄລຍ ຈະແລ້ວສຳເລັດ

ຜູ້ນຳຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ກິມຈົງອຸນ ກ່າວໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານຕ້ອງການ
ຢາກຈະມີ ກຳລັງທາງທະຫານ ເທົ່າທຽມກັບ ສະຫະລັດ ແລະປະກາດວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້
ໂຄງການນິວເຄລຍຂອງທ່ານສຳເລັດເສັດສິ້ນ.
ອົງການຂ່າວ KCNA ຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງທ່ານກິມຈົງອຸນ
ຜູ້ນຳຂອງເກົາຫຼີເໜືອທີ່ກ່າວວ່າ “ເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍຂອງພວກເຮົາກໍຄືສ້າງຄວາມສົມ
ດຸນທາງດ້ານກຳລັງທີ່ແທ້ຈິງ ກັບສະຫະລັດ ແລະເຮັດໃຫ້ຜູ້ນຳ ຂອງສະຫະລັດບໍ່ກ້າທີ່
ຈະກ່າວເຖິງ ທາງເລືອກດ້ານທະຫານອີກ.”
ທ່ານກິມເວົ້າວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ກຳລັງນິວເຄລຍສຳເລັດເສັດ
ສິ້ນນັ້ນແມ່ນ “ໃກ້ທີ່ຈະບັນລຸ ເປົ້າໝາຍຂັ້ນສຸດທ້າຍແລ້ວ ແລະທ່ານ ກໍໄດ້ປະ ກາດວ່າ
ຈະສຳເລັດເສັດສິ້ນໂຄງການນິວເຄລຍທ່າມກາງທີ່ມີການລົງໂທດເພີ້ມຂຶ້ນ.
ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດຳເນີນ “ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດທັງໝົດ” ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວແລະມີ “ຄວາມສາມາດໃນການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ທາງ
ດ້ານນິວເຄລຍ ທີ່ສະຫະລັດບໍ່ສາມາດຮັບມືໄດ້.”
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນນີ້ ມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ ຫລັງຈາກເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟທີ່ມີລັດສະໝີ
ໃນໄລຍະປານກາງ ຂ້າມປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເປັນເທື່ອທີ 2 ພາຍໃນເວລາ ບໍ່ຮອດນຶ່ງເດືອນ.
ລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເດີນທາງໃນລັດສະໝີ 3,700 ກິໂລແມັດກ່ອນທີ່ຈະຕົກລົງໃສ່
ພາກເໜືອຂອງມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກແລະເປັນການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດທີ່ໄກ
ທີ່ສຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ.
ທ່ານກິມ ໄດ້ສະແດງຄວາມເພິງພໍໃຈ ກ່ຽວກັບການຍິງລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວ ທີ່ທ່່ານເວົ້າ
ວ່າ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມສຳເລັດ ຂອງປະເທດທ່ານ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະ
ເພີ້ມກຳລັງລູກສອນໄຟ.
ອົງການຂ່າວ KCNA ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງທ່ານກິມ ທີ່ກ່າວວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ມີການຮັບ
ຮູ້ຂອງໂລກທັງມວນວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ບັນລຸ ຄວາມສຳເລັດເຫຼົ່ານີ້ ທັງໆທີ່ ໄດ້ມີການລົງ
ໂທດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ມີມາເປັນເວລາຫຼາຍໆທົດສະວັດ.”
ການຍິງລູກສອນໄຟໃນວັນສຸກວານນີ້ ໄດ້ມີຂຶ້ນຫລັງຈາກການທົດລອງນິວເຄລຍຂອງ
ເກົາຫຼີເໜືອໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ທີ່ກ່າວກັນວ່າ ເປັນຫົວລະເບີດນິວເຄລຍທີ່ສ້າງສຳລັບຕິດ
ຕັ້ງໃສ່ລູກສອນໄຟຂ້າມທະວີບ.
ໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມານີ້ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ 27 ເທື່ອ
ແລະທົດລອງອາວຸດນິວເຄລຍ 3 ເທື່ອ.
ໃນຕົ້ນປີນີ້ ກິມຈົງອຸນໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບແຜນການທີ່ຈະພັດທະນາລູກສອນໄຟຂີປະ
ນາວຸດຂ້າມທະວີບ ທີ່ສາມາດຍິງໂຈມຕີເປົ້າໝາຍໃນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ສະຫະລັດໄດ້.
ໃນຂະນະທີ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຕົນຢາກໃຫ້ມີການແກ້ໄຂ ທາງດ້ານການ
ທູດໃນການປະເຊີນໜ້າທາງດ້ານນິວເຄລຍ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າກໍກ່າວວ່າການໃຊ້ກຳລັງທະ
ຫານກໍຍັງເປັນທາງເລືອກຢູ່.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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