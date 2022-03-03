ເກົາຫຼີເໜືອ ປິດລັບເລື້ອງທີ່ຢູເຄຣນ ຖືກຮຸກຮານນັ້ນ ໄວ້ເປັນຄວາມລັບ ຕໍ່ໝົດທຸກຄົນ ຍົກເວັ້ນສະມາຊິກຂອງພັກເທົ່ານັ້ນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ລໍຖ້າມາຫຼາຍມື້ແລ້ວເພື່ອລາຍງານໃຫ້ປະເທດຊາດຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການຮຸກຮານ ຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ, ໂດຍທໍາອິດ ແມ່ນໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ແຕ່ສະມາຊິກພັກແຮງງານເກົາຫຼີ ທີ່ປົກຄອງປະເທດໃນການປະຊຸມປິດລັບນີ້, ເຊິ່ງຕໍ່ມາ ກໍໄດ້ແຜ່ຂ່າວອອກໄປ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານທີ່ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີຫຼື RFA.
ຢູ່ໃນລະບອບການປົກຄອງພັກດຽວຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ພວກສະມາຊິກໃນພັກແຮງງານແມ່ນມີໄວ້ສໍາລັບ ຜູ້ທີ່ມີສິດພິເສດ ຫຼືພວກທະຫານທີ່ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໂດຍ ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນເວລາດົນນານ ແລະສົມບູນຢູ່ໃນກອງທັບ.
ກອງກໍາລັງທະຫານຣັດເຊຍ ເລີ້ມຕົ້ນການຮຸກຮານ ຢູເຄຣນ ຄັ້ງໃຫຍ່ເມື່ອວັນທີ 24 ກຸມພາຜ່ານມາ, ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ມີການດໍາເນີນງານໃດໆ ຫຼັງຈາກນັ້ນສອງມື້ ພຽງຢາງ ຈຶ່ງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກພັກຮັບຮູ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນຶ່ງ ຈາກແຂວງພຽງກັນເໜືອ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ກ່າວຕໍ່ RFA ພາກພາສາເກົາຫຼີໃນວັນທີ 27 ກຸມພາຜ່ານມານີ້ວ່າ “ມື້ ວານນີ້, ສະມາຊິກສະພາປະຈໍາເຂດໃນແຕ່ລະແຂວງ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ສະມາຊິກພັກທຸກໆຄົນຮັບຮູ້ວ່າ ປະເທດຣັດເຊຍ ທີ່ເປັນພັນທະມິດອັນເຂັ້ມແຂງຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ເຂົ້າສູ່ສົງຄາມແລ້ວ.”
ອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ກ່າວວ່າ “ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງປະເທດແມ່ນກໍາລັງເຄັ່ງຕຶງ ຍ້ອນຣັດເຊຍເຂົ້າຢູ່ໃນພາວະສົງຄາມ, ດັ່ງນັ້ນ ສະມາຊິກສະພາປະຈໍາຂົງເຂດຕ່າງໆຈຶ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກໆຄົນຈົ່ງກຽມພ້ອມໃນການເຄື່ອນກໍາລັງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.”
ສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ໄດ້ຊ່ວຍສະຖາປະນາເກົາຫຼີເໜືອ ໃນປີ 1948 ລຸນຫຼັງທີ່ເຂົ້າຢຶດຄອງເຄິ່ງນຶ່ງຂອງແຫຼມເກົາຫຼີທີ່ຢູ່ທາງທິດເໜືອນັ້ນ ພາຍຫຼັງທີ່ຍີປຸ່ນພ່າຍແພ້ໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ, ໂດຍແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ນໍາ ທີ່ເປັນປູ່ ຂອງຜູ້ນໍາຄົນປັດຈຸ ບັນ ກິມ ຈົງ ອຶນ (Kin Jong Un). ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ, ຣັດເຊຍ ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນປີ 2000 ເພື່ອຟື້ນຟູຄວາມສໍາພັນກັບພຽງຢາງ ທີ່ໄດ້ຫລຸດນ້ອຍຖອຍລົງ ຍ້ອນການພັງທະລາຍຂອງອະດີດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ.
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