ເກົາຫຼີເໜືອລາຍງານວ່າ ມີການພົບເຫັນຜູ້ຕິດກໍລະນີໃໝ່ 392,000 ກໍລະນີ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ແລະມີຜູ້ເສຍຊີວິດຕື່ມອີກ 8 ຄົນ ເພີ້ມໃສ່ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດໃນເຫດ “ລະເບີດ” ຂອງໄຂ້ລະບາດເປັນ 50 ຄົນ ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວຂອງທາງການ.
ຂໍ້ມູນທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໂດຍອົງການຂ່າວສູນກາງ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອຫຼື KCNA ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ກ່າວວ່າ ໂຕເລກສະສົມຂອງຜູ້ປ່ວຍ “ເປັນໄຂ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ທີ່ມາ” ມີທັງໝົດ 1,213,550 ຄົນ ນັບແຕ່ທ້າຍເດືອນເມສາຫາ 6 ໂມງແລງຂອງມື້ວານນີ້. ມີຫຼາຍກວ່າ 5 ແສນຄົນໄດ້ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວ ໃນຂະນະທີ່ອີກ 648,630 ຄົນ ໄດ້ຫາຍດີແລ້ວ ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວ.
ຈຳນວນພວກຄົນປ່ວຍທີ່ຕິດໂຄວິດ-19 ກໍເພີ້ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 168 ຄົນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງໂທລະພາບ KCTV ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໂດຍອ້າງອີງໃສ່ໂຕເລກການນັບໃນເວລາ 6 ໂມງແລງຂອງມື້ວັນເສົາແລ້ວ. ລາຍງານເວົ້າວ່າ ພຽງຢາງຍັງເປັນສູນກາງຂອງການລະບາດ ຊຶ່ງມີຜູ້ປ່ວຍນຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງທັງໝົດ 42 ກໍລະນີ, ໃນຂະນະທີ່ອີກ 20 ກໍລະນີໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢູ່ທີ່ແຂວງພີຢອງການເໜືອ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດຈີນ.
ກ່ຽວກັບຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດທີ່ເກັບກຳມາຈົນຮອດມື້ວັນເສົາແລ້ວ 22 ຄົນແມ່ນມີອາການປ່ວຍ ແລະ 17 ຄົນແມ່ນມາຈາກຜົນຂ້າງຄຽງ ອີງຕາມລາຍງານໂທລະພາບ KCTV ແລະຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງນຶ່ງແມ່ນພວກທີ່ມີອາຍຸ 50 ປີກວ່າໆ ແລະສູງກວ່ານັ້ນ. ຮວມຢູ່ໃນຈຳນວນດັ່ງກ່າວຍັງມີເດັກ 6 ຄົນອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 10 ປີ.
ກອງປະຊຸມສຸກເສີນ ຂອງຄະນະກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງ ຂອງພັກກຳ
ມະກອນເກົາຫຼີໄດ້ຈັດຂຶ້ນອີກເທື່ອນຶ່ງ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງໂທລະພາບ KCTV ຊຶ່ງທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ຜູ້ນຳຂອງເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຕ້ອງຕິຢ່າງແຮງ ຕໍ່ການຊັກຊ້າ ໃນການສົ່ງຢາຈາກສູນກາງເກັບຮັກສາຢາສຳຮອງຂອງລັດຖະບານ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງໃຫ້ເປີດຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງໃນວັນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້.
ລາຍງານເວົ້າວ່າ ທ່ານກິມໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ ໃນທັນທີ ໃຫ້ກຳມາທິການກອງທັບຂອງພັກດຳເນີນການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອສ້າງສະຖຽນລະພາບໃນການສະໜອງຢາຢູ່ທີ່ນະຄອນພຽງຢາງ ຮວມທັງຈັດສົ່ງ “ກຳລັງທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງ ຂອງກອງທັບປະຊາຊົນໄປຊ່ວຍ.” ນອກນັ້ນ ທ່ານກິມຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ “ເຝົ້າລະວັງໃນການເຮັດສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານໂຣກລະບາດ” ຕ້ອງຕິຄະນະລັດຖະບານແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນການເຮັດວຽກ “ແບບບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານງານ” ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍົກລະດັບຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືກັບໂຄວິດ-19 ຂຶ້ນເປັນ “ຂັ້ນສຸກເສີນສູງສຸດໃນລະບົບປ້ອງກັນໂຣກລະບາດ” ເມື່ອວັນພະຫັດອາທິດແລ້ວ ຊຶ່ງນັບເປັນເທື່ອທຳອິດ ທີ່ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຮັບວ່າ ກ່ຽວກັບການມີໜ້າຂອງ “ເຊື້ອໄວຣັສຮ້າຍ” ຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນຂອງຕົນ. ການວິເຄາະເບິ່ງຕົວຢ່າງທີ່ເກັບກຳມາຈາກກຸ່ມພວກຄົນໄຂ້ທີ່ພຽງຢາງ ແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເປັນກໍລະນີຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ສາຍພັນ BA.2 ຊຶ່ງຮູ້ກັນໃນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ ເປັນສາຍພັນໂອໄມຄຣອນ “stealth” ຍ້ອນມັນບັນຈຸການປັບໂຕ ຂອງສາຍພັນ ທີ່ຍາກສຳລັບການ ກວດພົບຈາກສາຍພັນແດລຕາ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກນັກຊ່ຽວຊານ.