ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະໄກລູກດຽວ ອອກຈາກຊາຍຝັ່ງທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງພວກເຂົາ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ນໍາຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອົງການ NATO ຢູ່ລີທົວເນຍ, ແລະມີກຳນົດ ຈະຈັດການປະຊຸມສຸດຍອດສອງຝ່າຍ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້.
ຫົວໜ້າເສນາທິການຮ່ວມຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບທີ່ສົງໄສນັ້ນ ຖືກຍິງໃນເວລາ 10 ໂມງເຊົ້າ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ຈາກບໍລິເວນທາງພາກເໜືອ ຂອງນະຄອນຫຼວງພຽງຢາງ.
ລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວ ຖືກຍິງໃນແນວໂຄ້ງ ຜ່ານເຂົ້າມາໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ ແລ້ວລົງສູ່ພື້ນດິນປະມານ 1,000 ກິໂລແມັດໄປທາງພາກຕາເວັນອອກ, ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກໂຊລ ແລະໂຕກຽວ.
ຍີ່ປຸ່ນຄາດວ່າ ລູກສອນໄຟບິນຂຶ້ນສູງ ກວ່າ 6,000 ກິໂລແມັດ ກ່ອນທີ່ຈະຕົກ ລົງມາພາຍໃນ 74 ນາທີ ຫຼັງຈາກທີ່ຍິງອອກໄປ. ຖ້າແມ່ນຄວາມຈິງ, ນັ້ນອາດຈະເປັນລູກສອນໄຟທີ່ບິນໃນໄລຍະໄກທີ່ສຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ, ອີງຕາມກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງຍີ່ປຸ່ນ.
ຈາກນະຄອນຫຼວງວີລນຽສຂອງລີທົວເນຍ, ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານຢຸນ ຊຸກ ໂຢລ ໄດ້ຈັດການປະຊຸມສຸກເສີນ ກັບສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ໂດຍຜ່ານການໂທຫາທາງວີດີໂອ ກັບບັນດາລັດຖະມົນຕີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ໃນນະຄອນ ຫຼວງໂຊລ.