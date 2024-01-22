ເກົາຫຼີເໜືອກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍ ການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດແລະຍຸດທະວິທີເພີ້ມຂຶ້ນ ກັບຣັດເຊຍ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງ “ລະບຽບການໃໝ່ລະຫວ່າງປະເທດທີ່ມີຫຼາຍຂົ້ວ” ໃນຂະນະທີ່ປະເທດທັງສອງ ພວມເຮັດວຽກເພື່ອສ້າງແນວໂຮມຮ່ວມ ໃນການປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແບບແຍກກັນແລະຂຸ້ນຂ້ຽວກັບສະຫະລັດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຍັງກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນ ເຖິງຄວາມເຕັມໃຈ ທີ່ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມພຽງຢາງ ໃນລະຫວ່າງການພົບປະ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງມົສກູ ໃນອາທິດແລ້ວ ກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານໂຈ ຊັນ ຮຸຍ (Choe Son Hui.)
ເກົາຫຼີເໜືອ ພວມດຳເນີນການຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວ ໃນການເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນ ກັບປະເທດຣັດເຊຍໃນຂະນະທີ່ຜູ້ນຳຂອງປະເທດ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ພະຍາຍາມທີ່ຈະທັບມ້າງການໂດດດ່ຽວທາງດ້ານການທູດ ແລະເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຕຳແໜ່ງຈຸດຢືນຂອງທ່ານ.
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