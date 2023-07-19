ເກົາຫລີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະສັ້ນສອງລູກໃນຕອນເຊົ້າມືດຂອງວັນພຸດມື້ນີ້ ໃນອັນທີ່ບັນດານັກວິເຄາະຈຳນວນນຶ່ງໃນໂຊລ ກ່າວວ່າ ອາດເປັນການຂົ່ມຂູ່ທາງອ້ອມ ຕໍ່ເຮືອດຳນໍ້າຍຸດທະສາດນິວເຄລຍສະຫະລັດທີ່ຈອດຢູ່ທ່າກຳປັ່ນຂອງເກົາຫລີໃຕ້ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມານີ້.
ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດສອງລູກໄດ້ຍິງຈາກບໍລິເວນຊູນານ ໃກ້ນະຄອນຫລວງພຽງຢາງ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນລະຫວ່າງ 3:30 ຫາ 3:46 ໂມງຕອນເຊົ້າ ອີງຕາມຄະນະເສນາທິການຮ່ວມຂອງເກົາຫລີໃຕ້.
ລູກສອນໄຟໄດ້ເດີນທາງໄປປະມານ 550 ກິໂແມັດ ກ່ອນຕົກລົງໃສ່ນໍ້າທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງແຫລມເກົາຫລີ ອີງຕາມລາຍງານໄດ້ກ່າວ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຢາຊຸກາຊຸ ຮາມາດະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟຖືກພົບເຫັນໄລຍະເຖິງ 600 ກິໂລແມັດ ດ້ວຍຄວາມສູງສຸດ 50 ກິໂລ ແມັດ ໂດຍເວົ້າວ່າເປັນໄປໄດ້ ທີ່ລູກສອນໄຟໄດ້ບິນເສັ້ນທາງທີ່ບໍ່ເປັນປົກກະຕິ.
ການຍິງລູກສອນໄຟນີ້ແມ່ນເປັນທີ່ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ກ່າວ ແລະກ່າວຕື່ມອີກວ່າກະຊວງຕ່າງປະເທດໄດ້ທຳການປະທ້ວງແລ້ວ.
ຫ້າຮ້ອຍຫ້າສິບກິໂລແມັດ ເປັນໄລຍະທີ່ແນນອນ ລະຫວ່າງເມືອງຊູນານ ແລະເມືອງບູຊານ ບ່ອນເຮືອດຳນໍ້າ USS Kentucky (SSBN-737) ໄດ້ຈອດຢູ່ ນັ້ນຄືການໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດຂອງ ທ່ານກິມ ດົງ ຢັບ ສາດສະດາຈາດດ້ານທະຫານ ແລະການສຶກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລການສຶກສາກ່ຽວກັບເກົາຫລີ ເໜືອ ທີ່ນະຄອນຫຼວງໂຊລ.
ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ເກົາຫລີເໜືອ ຊຶ່ງຢູ່ໃນໄລຍະການເຝິກຊ້ອມທາງທະຫານໃນລະ ດູຮ້ອນ ໃນບໍ່ຊ້ານີ້ຈະປະກາດວ່າ ຕົນໄດ້ທຳການຊ້ອມລົບ ໄປພ້ອມໆກັນ ກັບ ການຍິງຫົວລະເບີດນິວເຄລຍທີ່ຕິດຕັ້ງໃສ່ລູກສອນໄຟ Iskander ໃນແບບຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຂ້າມທ່າເຮືອຢູ່ທາງພາກໃຕ້ເກົາຫລີໃຕ້ ບ່ອນທີ່ເຮືອດຳນໍ້າຕິດລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດນິວເຄລຍຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ຈອດຢູ່ທີ່ນັ້ນ ທ່ານກິມໄດ້ກ່າວ.