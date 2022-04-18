ທູດພິເສດຂອງສະຫະລັດຮັບຜິດຊອບເລື້ອງເກົາຫຼີເໜືອ ເດີນທາງໄປເຖິງນະຄອນຫຼວງໂຊລ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ເພື່ອເຈລະຈາຫາລືກັບຄູ່ຕຳຝ່າຍເກົາຫຼີໃຕ້ໃນຫາທາງແກ້ໄຂບັນຫາການຍິງລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ແລະຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການທົດລອງອາວຸດນິວເຄລຍຄືນໃໝ່ຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ທູດພິເສດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານຊຸງ ກິມ ແລະທ່ານຈຸງ ພາກ ຜູ້ເປັນຮອງຂອງທ່ານ ຈະພົບປະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ຮວມທັງທູດພິເສດໃນດ້ານນິວເຄລຍ ທ່ານໂຣ ກິວ ດຸກ ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມເປັນເວລາ 5 ມື້.
ການເດີນທາງໄປຮອດຂອງທູດພິເສດບັງເອີນມີຂຶ້ນພ້ອມໆກັນກັບການເລີ້ມຊ້ອມລົບຮ່ວມທາງທະຫານປະຈຳປີ ເປັນເວລາ 9 ມື້ ລະຫວ່າງທະຫານສະຫະລັດ ກັບເກົາຫຼີໃຕ້. ການຊ້ອມລົບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ “ເປັນການຝຶກແອບກອງບັນຊາການໃນດ້ານປ້ອງກັນ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ້ຈຳລອງ” ແລະຈະບໍ່ພົວພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກທະຫານຢູ່ໃນສະໜາມ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເສນາທິການກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ປະນາມການຊ້ອມລົບຮ່ວມທາງທະຫານ ແລະການຝຶກແອບຮັບມືກັບສົງຄາມ ຊຶ່ງໃນໄລຍະຫຼາຍໆປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ຫລຸດຂະໜາດລົງ ທ່າມກາງທີ່ມີການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຈະທຳການພົວພັນທາງດ້ານການທູດກັບພຽງຢາງ ແລະຍ້ອນການຈຳກັດຮັດແຄບເນື່ອງຈາກໂຄວິດ-19.
ໃນມື້ວັນເສົາແລ້ວ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງທົດລອງໃນອັນທີ່ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການກ່າວວ່າ ແມ່ນລູກສອນໄຟທີ່ສາມາດບັນທຸກລະເບີດນິວເຄລຍສະໜາມໄດ້.
ເວລາເດີນທາງໄປຮອດ ທ່ານກິມກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ທ່ານເດີນທາໄປນະຄອນຫຼວງໂຊລ ກໍເພື່ອ “ສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດ” ໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຢອນຮັບ ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍຫຍັງເພີ້ມຕື່ມ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານເປີດກວ້າງໃນການເຈລະຈາກັບເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ທຸກໆເວລາແລະໂດຍປາສະຈາກການຕັ້ງເງື່ອນໄຂລ່ວງໜ້າ ແຕ່ມາຮອດເວລານີ້ ພຽງຢາງໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການສະເໜີດັ່ງກາວ ໂດຍກ່າວຫາວໍຊິງຕັນວ່າ ຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນນະໂຍບາຍທີ່ເປັນປໍລະປັກ ເຊັ່ນການລົງໂທດ ແລະການຊ້ອມລົບທາງທະຫານ.
ສື່ມວນຊົນເກົາຫຼີໃຕ້ລາຍງານວ່າ ທ່ານກິມຄາດວ່າຈະໄດ້ພົບປະກັບຄະນະໂອນອຳນາດຂອງປະທານາທິບໍດີທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກໃໝ່ ທ່ານຢູນ ຊຸກ ຢຽລ ຊຶ່ງຈະເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນເດືອນພຶດສະພານີ້.
ໂຄສົກຄົນນຶ່ງຂອງຄະນະໂອນອຳນາດ ກ່າວວ່າ ຍັງບໍ່ທັນມີການວາງແຜນໃດໆທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແລ້ວ ໃນການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານຢູນແລະທ່ານກິມ ແລະກໍບໍ່ສາມາດໃຫ້ການຢືນຢັນໄດ້ວ່າ ທູດພິເສດສະຫະລັດ ຈະພົບປະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຄະນະໂອນອຳນາດຫຼືບໍ່.
SEOUL, April 18 (Reuters) - The U.S. envoy for North Korea arrived in Seoul on Monday for talks with his South Korean counterparts on ways to address Pyongyang's increased missile launches and concerns over the possible resumption of nuclear testing.
U.S. Special Representative Sung Kim and his deputy, Jung Pak, will meet with South Korean officials, including nuclear envoy Noh Kyu-duk, during a five-day visit.
Their arrival coincided with the start of a nine-day annual joint military drill by U.S. and South Korean troops. The exercise is a "defensive command post training using computer simulation" and will not involve field maneuvers by troops, South Korea's Joint Chiefs of Staff said on Sunday.
North Korea has condemned the joint drills as rehearsals for war, and they have been scaled back in recent years amid efforts to engage Pyongyang in diplomacy, and because of COVID-19 restrictions.
On Saturday North Korea test fired what state media said were missiles involved in delivering tactical nuclear weapons.
On arrival, Kim told reporters he was in Seoul to continue "close coordination" on North Korea developments, Yonhap news agency reported, without elaborating.
He has said he is open to talks with North Korea at any time and without preconditions, but Pyongyang has so far rebuffed those overtures, accusing Washington of maintaining hostile policies such as sanctions and the military drills.
South Korean media reported that Kim was also expected to meet with the transition team for President-elect Yoon Suk-yeol, who takes office in May.
A spokesperson for the team said there was no meeting confirmed between Yoon and Kim, and could not immediately confirm whether the envoy would be meeting other transition officials.
(Reporting by Josh Smith; Additional reporting by Hyonhee Shin; Editing by Michael Perry)
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