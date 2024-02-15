ຜູ້ນຳຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ກຳກັບນຳການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟຈາກພື້ນດິນສູ່ທະເລ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ແລະໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງງານຜະລິດອາວຸດຍຸດໂທປະກອນ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ເພີ້ມການຜະລິດອາວຸດ ລາຍງານຂອງ KCNA ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຄຣູສຫຼາຍລູກອອກໃສ່ທະເລທາງກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງຕົນໃນວັນພຸດວານນີ້ ກອງທັບຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວ ຊຶ່ງເປັນການຍິງທົດລອງເທື່ອຫຼ້າສຸດໃນຮອບຫຼາຍໆອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ໃນ ເດືອນເມສາ ຢູ່ທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້.
ທ່ານກິມ ກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ລະເມີດອະທິປະໄຕ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໂດຍຢືນຢັດຕໍ່ “ເສັ້ນຈຳກັດດ້ານເໜືອ” ຊຶ່ງເປັນເສັ້ນແບ່ງຊາຍແດນທາງທະເລລະຫວ່າງ 2 ເກົາຫຼີ ລາຍງານຂອງ KCNA ກ່າວ.
ທ່ານກິມໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເພີ້ມການກຽມພ້ອມທາງທະຫານ ໃນເຂດນ່ານນ້ຳຢູ່ທາງດ້ານເໜືອຂອງດອນຢອນປີຢົງ (Yeonpyeong) ແລະທາງກ້ຳຕາເວັນຕົກຂອງແຫຼມເກົາຫຼີ ໃນບໍລິເວນເຂດແບ່ງຊາຍແດນທາງທະເລ ອົງການຂ່າວ KCNA ກ່າວ.
“ມັນບໍ່ສຳຄັນວ່າ ມີເສັ້ນຢູ່ຈັກເສັ້ນໃນບໍລິເວນທະເລຕາເວັນຕົກຂອງເກົາຫຼີ..ເວລາພວກສັດຕູລ່ວງລ້ຳເຂົ້າມາ ໃນເຂດແດນທາງທະເລທີ່ຮັບຮູ້ໂດຍພວກເຮົາ ພວກເຮົາຈະຖືວ່າ ມັນເປັນການລ່ວງລະເມີດຕໍ່ອະທິປະໄຕຂອງ ສປປ ເກົາຫຼີ ແລະເປັນການທ້າທາຍຍົ້ວຍຸດ້ວຍກຳລັງອາວຸດຕໍ່ປະເທດເຮົາ” ທ່ານກິມໄດ້ກ່າວ ອີງຕາມອົງການຂ່າວ KCNA.
ລູກສອນໄຟຊະນິດໃໝ່ ທີ່ມີຊື່ວ່າ Padasuri-6 ຫຼື “ອິນຊີທະເລ-6” ໄດ້ບິນຢູ່ເທິງທະເລ ແລະກໍແລ່ນເຂົ້າຕຳເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້ ອົງການຂ່າວ KCNA ໄດ້ກ່າວເພີ້ມຕື່ມ.
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