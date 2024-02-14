ກອງທັບຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ພົບເຫັນການຍິງລູກສອນໄຟຄຣູສ ຈຳນວນນຶ່ງອອກໃສ່ທະເລທາງກ້ຳຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ຊຶ່ງເປັນການທົດລອງອາວຸດຊະນິດດັ່ງກ່າວ ຄັ້ງທີ 5 ນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນເປັນຕົ້ນມາ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ຄະນະເສນາທິການຮ່ວມຂອງກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆ ໃນທັນທີເທື່ອ ກ່ຽວກັບຈຳນວນຂອງລູກສອນໄຟທີ່ໄດ້ຍິງ ແລະມີໄລຍະທາງໄກປານໃດທີ່ລູກສອນໄຟເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ບິນ.
ການຍິງດັ່ງກ່າວແມ່ນການຍິງລູກສອນໄຟເທື່ອທີ 6 ຂອງເກົາຫຼີເໜືອພາຍໃນປີນີ້ ຊຶ່ງຮວມທັງການຍິງທົດລອງ ລູກສອນໄຟໄລຍະປານກາງທີ່ໃຊ້ເຊື້ອໄຟແທ່ງເທື່ອທຳອິດຂອງປະເທດ ເມື່ອວັນທີ 14 ມັງກອນ.
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນແຫຼມເກົາຫຼີແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບສູງສຸດໃນຮອບຫຼາຍໆປີ ຫຼັງຈາກຜູ້ນຳຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ເລັ່ງລັດການສະແດງອາວຸດ ໃນໄລຍະທີ່ໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍຂຶ້ນເປັນປະຫວັດການແລະໄດ້ອອກການຂົ່ມຂູ່ແບບເປັນການຍົ້ວຍຸເພື່ອທ້າທາຍເກາະຜິດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງທາງດ້ານນິວເຄລຍ.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ