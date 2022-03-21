ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຕື່ມອີກ ໃນອັນທີ່ປາກົດວ່າເປັນການຍິງລະບົບ ຈະຫຼວດຫຼາຍລຳກ້ອງ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໃນການທົດລອງລູກສອນໄຟແບບບ້າຄັ່ງຮອບຫຼ້າສຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ຖະແຫຼງການຂອງກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງໄລຍະ ທິດທາງ ຫຼືຊະນິດ ອາວຸດ ທີ່ໃຊ້ຍິງຢ່າງເຈາະຈົງ ແຕ່ກໍກ່າວວ່າ ຕົນພວມຕິດຕາມສະຖານະການຢ່າງໃກ້ຊິດ.
ອົງການຂ່າວຢອນຮັບຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ລາຍງານວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງຈະຫຼວດ 4 ລູກ ພາຍໃນໄລຍະ 1 ຊົ່ວໂມງ ຈາກແຂວງພຽງການໃຕ້ ອອກໄປສູ່ທະເລທາງກ້ຳຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ.
ລາຍງານແຈ້ງໃຫ້ຊາບຕື່ມວ່າ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ເປີດປະຊຸມສຸກເສີນ ເພື່ອຫາລືກ່ຽວກັບການຍິງດັ່ງກ່າວ.
ພາຍໃນປີນີ້ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ທຳການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟ 11 ຮອບ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວພວມດຳເນີນການຢ່າງເປັນລະບົບ ຕາມທີ່ໄດ້ມີການກຳນົດໄວ້ໃນປີກາຍນີ້ ໂດຍຜູ້ນຳຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ການປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນການຍິງລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ພາໃຫ້ມີການລະເບີດກາງອາກາດ ທີ່ມີລາຍງານວ່າເຮັດໃຫ້ຊິ້ນສ່ວນຂອງລູກສອນໄຟ ຕົກລົງມາຢ່າງກະຈັດກະຈາຍ ໃກ້ໆນະຄອນຫຼວງພຽງຢາງ. ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ມິດງຽບກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ. ການຍິງນີ້ປາກົດວ່າບໍ່ໄດ້ມີການໄຕ່ຕອງຢ່າງຖີ່ຖ້ວນຍ້ອນມີຂຶ້ນທີ່ສະໜາມບິນສາກົນຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ເຕືອນວ່າ ໃນບໍ່ຊ້ານີ້ເກົາຫຼີເໜືອຈະທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບຊະນິດໃໝ່ ບາງທີອາດຈະມາໃນຮູບການສົ່ງດາວທຽມ.
ການຍິງທົດລອງລະບົບຈະຫຼວດຫຼາຍລຳກ້ອງມີທ່າທາງວ່າອາດຈະເປັນການທ້າທາຍເກາະຜິດໜ້ອຍກວ່າການຍິງລູກສອນໄຟໄລຍະໄກ ແຕ່ພວກນັກວິເຄາະກໍເຕືອນວ່າ ອາດວຸດຊະນີດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ສຳຄັນຕໍ່ເກົາຫຼີໃຕ້.
ໃນປີ 2019 ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ທົດລອງຫຼາຍໆຄັ້ງໃນການຍິງຈະຫຼວດທີ່ຂະໜາດ ໃຫຍ່ເປັນພິເສດ ທີ່ສະຫະລັດເອີ້ນວ່າ KN-25.
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