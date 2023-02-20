ເກົາຫລີເໜືອ ຍິງລູກສອນໄຟເພີ້ມອີກຫຼາຍລູກ ໂດຍຮ້ອງວ່າ ຂົງເຂດປາຊີຟິກຄື 'ໄລຍະການຍິງຂອງພວກເຮົາ'

ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟໄລຍະໃກ້ ໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນມື້ນີ້ ເຊິ່ງເປັນການ ຕອບໂຕ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງໃນທັນທີ ຕໍ່ການຊ້ອມລົບທາງອາກາດຮ່ວມກັບ ເກົາຫລີໃຕ້ ຂອງ ສະຫະລັດ ໂດຍມີເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດຍຸດທະສາດ B-1B ແລະ ເຮືອບິນຂັບໄລ່ F-35, ເຊິ່ງເປັນໄລຍະເວລາບໍ່ຮອດນຶ່ງມື້ໃນກ່ອນໜ້ານັ້ນ.
ຖະແຫຼງການທີ່ອອກມາໃນທັນທີທັນໃດ ຂອງອົງການຂ່າວສູນກາງເກົາຫລີເໜືອ ກ່າວວ່າ ການຊ້ອມຍິງລູກສອນໄຟຫຼາຍໆຄັ້ງຈາກແນວໜ້າພາກຕາເວັນຕົກ ໄດ້ ແນເປົ້າຈະຫຼວດສອງລູກທີ່ມີຂະໜາດ 600 ມີລີແມັດ ໃສ່ເປົ້າໝາຍທາງທິດ ຕາເວັນອອກ 395 ກິໂລແມັດ ແລະ 337 ກິໂລແມັດ.
ຖະແຫລງການໄດ້ໂອ້ອວດວ່າ ຈະຫຼວດພຽງ 4 ລູກ ທີ່ມີລັກສະນະສາມາດ ນໍາສົ່ງອາວຸດນິວເຄລຍກົນລະຍຸດນັ້ນ ແມ່ນສາມາດທໍາລາຍລ້າງເດີ່ນບິນໄດ້.
ເສນາທິການຮ່ວມຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາສາມາດກວດພົບລູກສອນໄຟ ຂີປະນາວຸດໄລຍະໃກ້ສອງລູກ ທີ່ຍິງລະຫວ່າງ 7:00 ໂມງເຊົ້າ ແລະ 7:11 ໂມງເຊົ້າ ຈາກບໍລິເວນ ຊຸກຊອນ (Sukchon) ຂອງເກົາຫລີເໜືອ ໄປສູ່ນ່ານ ນໍ້າທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງແຫລມເກົາຫລີ.
ໄລຍະການບິນຂອງອາວຸດດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມໄກຮອດ 390 ກິໂລແມັດ ອີງຕາມ ການກ່າວອ້າງຂອງກອງທັບໂຊລ, ຖ້າຖືກແນໃສ່ມຸມທີ່ຕ່າງກັນ ຕາມທາງທິດ ສະດີແລ້ວ ມັນອາດສາມາດຖືກຍິງໃສ່ຖານທັບອາກາດຫຼາຍແຫ່ງຂອງ ເກົາຫລີໃຕ້ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນໄລຍະຂອງລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງລວມມີ ຖານທັບອາກາດຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງໂອຊານ ແລະເມືອງ ກຸນຊານ.
ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ສະແດງຈະຫລວດທີ່ມີຂະໜາດ 600 ມີລີແມັດ ຢູ່ໃນການສະ ເໜີຂ່າວປີໃໝ່ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ເຊິ່ງພວກເຂົາໄດ້ປະກາດເປົ້າໝາຍ ກ່ຽວກັບ ການຜະລິດອາວຸດນິວເຄລຍຈໍານວນຫຼາຍ ແລະພັດທະນາລູກສອນໄຟຂີປະນາ ວຸດຂ້າມທະວີບ “ສໍາລັບການຕອບໂຕ້ໃນທັນທີ.”
“ພວກເຮົາຮູ້ດີ ກ່ຽວກັບ ການເຄື່ອນໄຫວໂຈມຕີທາງຍຸດທະສາດ ຂອງກອງກໍາ ລັງສະຫະລັດ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງການເຂົ້າມາໃນບໍລິເວນແຫລມເກົາຫລີ,” ທ່ານນາງ ກິມ ໂຢ ຈົງ ກ່າວໃນອີກຖະແຫລງການນຶ່ງ ທີ່ເຜີຍແຜ່ໂດຍອົງການຂ່າວຂອງ ລັດຖະບານໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
“ຄວາມຖີ່ໃນການນໍາໃຊ້ຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ສໍາລັບການຍິງລູກສອນ ໄຟຂອງພວກເຮົາ ຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບການປະຕິບັດງານຂອງກອງທັບສະຫະລັດ.”
ທ່ານນາງ ກິມ ໂຢ ຈົງ, ແມ່ນຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ພະແນກຂອງຄະນະກໍາມະ ການສູນກາງຂອງພັກກຳມະກອນເກົາຫລີ, ເຊິ່ງໄດ້ເວົ້າໃນນາມຂອງອ້າຍຂອງລາວເລື້ອຍໆ ໃນລັກສະນະຂອງການດູຖູກຢ່າງເປັນປະຈຳ.