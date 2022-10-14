ເກົາຫຼີເໜືອ ຍິງລູກສອນໄຟ ແລະສົ່ງເຮືອບິນລົບ ບິນໄປໃກ້ຊາຍແດນ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ວັນສຸກນີ້ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະໃກ້ ອອກໄປສູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ແລະສົ່ງເຮືອບິນລົບ ໃຫ້ບິນໄປໃກ້ຊາຍແດນຂອງ ເກົາຫຼີໃຕ້, ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ ຊຶ່ງພາໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນປໍລະປັກເພີ້ມຂຶ້ນ ຈາກການທົດລອງຍິງອາວຸດເມື່ອໄວໆມານີ້ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP
ເສນາທິການຮ່ວມຂອງກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ ລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຍິງອອກຈາກເຂດນະຄອນຫຼວງຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໃນເວລາ 1:49 ຕອນເຊົ້າ ອີງຕາມເວລາຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ຖະແຫຼງການເປີດເຜີຍວ່າ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ເພີ້ມການຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແລະຮັກສາຄວາມພ້ອມທາງທະຫານໃນການປະສານງານແບບໃກ້ຊິດກັບສະຫະລັດ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງຍີ່ປຸ່ນ ກໍໄດ້ຂຽນລົງໃນທວິດເຕີ້ເຊັ່ນກັນວ່າ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟ.
ນີ້ແມ່ນການຍິງລູກສອນໄຟຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ເກົາຫຼີເໜືອ ເປີດເຜີຍໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານຜູ້ນໍາກິມ ຈົງ ອຶນ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ໃນການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟນໍາວິຖີໄລຍະໄກ ໂດຍທ່ານກິມກ່າວວ່າ ມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຄວາມສໍາເລັດທີ່ສົມບູນ ໃນການຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການໂຈມຕີດ້ວຍນິວເຄລຍ ໂດຍກອງທັບຂອງທ່ານ.
ເກົາຫຼີເໜືອ ກ່າວໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາວ່າ ການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເມື່ອສອງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ເປັນການຈໍາລອງການໂຈມຕີທາງອາວຸດນິວເຄລຍໃສ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະສະຫະລັດ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍສໍາຄັນຂອງພວກເຂົາ. ເກົາຫຼີ ເໜືອກ່າວວ່າ ການທົດລອງອາວຸດໝາຍເຖິງການອອກຄຳເຕືອນຕໍ່ລັດຖະບານໂຊລ ແລະວໍຊິງຕັນ ທີ່ໄດ້ທຳການຊ້ອມລົບຮ່ວມທາງທະເລທີ່ມີກໍາປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນເຂົ້າຮ່ວມນຳນັ້ນ ເປັນການຊ້ອມລົບທີ່ “ອັນຕະລາຍ.”
ການຍິງລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງໃນການທົດລອງເປັນປະຫວັດການຂອງປະເທດພາຍໃນປີນີ້, ໂດຍມອງວ່າ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານກິມ ໃນການຈັດຫາຄັງແສງ ສໍາລັບທຳການຂົ່ມຂູ່ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອກົດດັນ ໃຫ້ຄູ່ແຂ່ງຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຍອມຮັບວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານ ເປັນປະເທດທີມີນິວເຄລຍຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະຍົກເລີກການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດ.