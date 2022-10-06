ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟໄລຍະໃກ້ຫຼື SRBM ຕື່ມອີກ 2 ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດມື້ນີ້ ສອງມື້ລຸນຫຼັງທີ່ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ທີ່ບິນໄດ້ໄກທີ່ສຸດຂ້າມປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມໂກດແຄ້ນໃຫ້ແກ່ພວກຜູ້ນຳຢູ່ໃນຂົງເຂດແລະປະຊາຄົມນາໆຊາດ.
ຄະນະເສນາທິການຮ່ວມຂອງກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟ SRBM ໄດ້ຖືກຍິງຂຶ້ນໃນເວລາ 6:01 ໂມງ 6:23 ໂມງ ຈາກບໍລິເວນແຊມຊີອົກ ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງພຽງຢາງ ໄປໃສ່ທະເລຕາເວັນອອກ. ໄລຍະທາງຂອງລູກສອນໄຟ ແມ່ນລະຫວ່າງ 350 ຫາ 800 ກິໂລແມັດ ແລະຄວາມສູງແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 60 ຫາ 80 ກິໂລແມັດ.
ການຍິງລູກສອນໄຟຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເທື່ອທີ 6 ໃນຮອບ 12 ມື້ ແລະມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນໂຣນັນ ຣິກແກນ (USS Ronald Reagan) ໄດ້ປ່ຽນທິດທາງແລ່ນກັບຄືນໄປຍັງແຫຼມເກົາຫຼີ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຊ້ອມລົບທາງທະເລໃນອາທິດແລ້ວ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການຊ້ອມລົບເພື່ອກົດດັນເກົາຫຼີເໜືອທີ່ໄດ້ທຳການທ້າທາຍເກາະຜິດຕື່ມຂຶ້ນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຟູມິໂອະ ກິຊິດະ ກ່າວວ່າ ການຍິງລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອໃນໄລຍະສອງສາມມື້ຜ່ານມານີ້ ແມ່ນ “ເປັນສິ່ງທີ່ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້ເດັດຂາດ.”
ການຍິງລູກສອນໄຟເທື່ອຫຼ້າສຸດມີທ່າທາງວ່າ ໄດ້ບິນໄປໃນ “ວິຖີໂຄ້ງທີ່ຜິດປົກກະຕິ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຢາຊຸກາຊຸ ຮາມາດະ ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໂດຍເນັ້ນຢ້ຳວ່າ “ການກະທຳເຫຼົ່ານີ້ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແມ່ນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສັນຕິພາບແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຍີ່ປຸ່ນ ຕໍ່ຂົງເຂດ ແລະຕໍ່ປະຊາຄົມນາໆຊາດ.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີກິຊິດະ ແລະປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານຢູນ ຊຸກ ໂຢລ ມີກຳນົດທີ່ຈະໂອ້ລົມກັນທາງງໂທລະສັບ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ມີການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມຍີ່ປຸ່ນແລ້ວນັ້ນ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ໃຫ້ຮ່ອງຮອຍວ່າ ການຍິງລູກສອນໄຟແມ່ນເປັນປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຫະລັດ ໂດຍກ່າວຫາສະຫະລັດວ່າ “ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ສະຖຽນລະພາບ” ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ໂດຍສົ່ງກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນໂຣນັນ ຣິກແກນ ໄປຍັງແຫຼມເກົາຫຼີ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍສື່ມວນຊົນຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ “ປະນາມຢ່າງແຂງຂັນ” ຕໍ່ສະຫະລັດ ແລະປະເທດ “ບໍລິວານ” ຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ “ໄດ້ນຳສະເໜີບັນຫາຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຢ່າງໄຮ້ເຫດຜົນ ຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ພຽງແຕ່ໄດ້ເອົາມາດຕະການຕອບໂຕ້ ໂດຍກອງທັບປະຊາຊົນເກົາຫຼີ ຕ້ານການຊ້ອມລົບຮ່ວມຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ແລະສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ເພີ້ມທະວີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ທາງດ້ານທະຫານ ຢູ່ໃນແຫຼມເກົາຫຼີ.”